漫才・コント・ピン芸なんでもアリ！ “笑いの異種格闘技”「第47回ABCお笑いグランプリ2026」
このたび、番組のポスタービジュアルが完成！
お笑い界に新たに名を刻む、未来の“看板芸人”はいったい誰なのか！？

©ABCテレビ

■「第47回ABCお笑いグランプリ2026」決勝進出者

Aブロック

©ABCテレビ

エグい速さ（吉本興業）
　

©ABCテレビ

金魚番長（吉本興業）

　

©ABCテレビ

ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）

©ABCテレビ

三遊間（吉本興業）

Bブロック

©ABCテレビ

ゼロカラン（吉本興業）

©ABCテレビ

江戸川ジャンクジャンク（ワタナベエンターテインメント）

©ABCテレビ

センチネル（太田プロダクション）

©ABCテレビ

ダウ90000（オフィスカニバブル）

Cブロック

©ABCテレビ

ソマオ・ミートボール（吉本興業）

©ABCテレビ

生姜猫（吉本興業）

©ABCテレビ

ヨネダ2000（吉本興業）

©ABCテレビ

豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）


番組情報
「第47回ABCお笑いグランプリ2026」
7月26日(日)午後2時30分～5時30分
（ABCテレビにて生放送/ABEMAにて無料生配信）

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）、本田望結

「ABCお笑いグランプリ」公式サイト　https://www.asahi.co.jp/owarai/