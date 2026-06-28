7/26（日）生放送「ABCお笑いグランプリ2026」 次の看板芸人は誰だ！？
漫才・コント・ピン芸なんでもアリ！ “笑いの異種格闘技”「第47回ABCお笑いグランプリ2026」
このたび、番組のポスタービジュアルが完成！
お笑い界に新たに名を刻む、未来の“看板芸人”はいったい誰なのか！？
■「第47回ABCお笑いグランプリ2026」決勝進出者
Aブロック©ABCテレビ
エグい速さ（吉本興業）
金魚番長（吉本興業）
©ABCテレビ
ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）
三遊間（吉本興業）
Bブロック©ABCテレビ
ゼロカラン（吉本興業）
江戸川ジャンクジャンク（ワタナベエンターテインメント）
センチネル（太田プロダクション）
ダウ90000（オフィスカニバブル）
Cブロック©ABCテレビ
ソマオ・ミートボール（吉本興業）
生姜猫（吉本興業）
ヨネダ2000（吉本興業）
豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）
番組情報
「第47回ABCお笑いグランプリ2026」
7月26日(日)午後2時30分～5時30分
（ABCテレビにて生放送/ABEMAにて無料生配信）
MC：山里亮太（南海キャンディーズ）、本田望結
「ABCお笑いグランプリ」公式サイト https://www.asahi.co.jp/owarai/