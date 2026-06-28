人気ＹｏｕＴｕｂｅｒグループ・コムドットのやまとが、２７日にＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ−リハック−」に出演した。

「本音告白…恋愛に学歴は必要か」というタイトルの動画には、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録者数が７５万人を超えるｗａｋａｔｔｅ．ＴＶで活動する、京大中退の高田ふーみんや、同４０万人を超えるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル・雷獣に所属し、東大理科３類在学中のベテランち（青松輝）らとともに出演し、過去の恋愛の振り返りや、恋愛観や学歴に対する価値観を語った。

交際相手に学歴を求めるかという話題になると、高田は「昔は高学歴が好きでした」と前置きながらも、現在は学歴を求めないと発言すると、ベテランちに「ふーみんは（学歴を）求めてたで。多分、今ちょっと好きな子に学歴が無いんやと思う。動画が見られると思って、多分今嘘をついている」と冗談交じりに発言し、一同を爆笑させた。

一方、上智大を中退したやまとは、気にするという考えを示し、「相手の脳みそに恋をする。考え方とか、自分より違う分野で優れた知識を持っていたりする人の内面に惹かれていく」と述べると、共演者から感嘆の声が上がった。