ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫がママ友に「美人ですね！」とどストレート発言!? 結婚後も旦那が… 夫がママ友に「美人ですね！」とどストレート発言!? 結婚後も旦那がチャラいけど許すべき？ 夫がママ友に「美人ですね！」とどストレート発言!? 結婚後も旦那がチャラいけど許すべき？ 2026年6月28日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 育児も手伝ってくれて、家事もこなして、傍から見れば申し分ない夫なんですよね、翔さん。でもそのチャラさだけは、直美さんにとってどうしても引っかかるポイントのようで…。小さなモヤモヤが積み重なっていくと、ある日突然限界が来ることってありますよね。直美さんが何かアクションを起こす日も近いかもしれません。>>【まんが】思わせぶりなチャラ夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】思わせぶりなチャラ夫 SNSではイクメン気取りだっただけ…帰り道で崩れた自己評価！家では最悪だった【夫から脱却できますか？ Vol.192】 夫「友達が風邪だから行ってくる！」妻「うちには小さい子どもがいるけど…？」結婚後も友だちファーストな夫は家族に見捨てられないのか