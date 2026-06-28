東京を代表する繁華街・池袋の東口に、この夏、新しいランドマークが誕生します！ヨドバシカメラグループは、西武池袋本店が入るヨドバシHD池袋ビルに、大型新複合商業施設「Yodobashi-Ikebukuro」（ヨドバシ池袋）を2026年6月30日（火）にグランドオープンすることを発表しました。

JR池袋駅直結という抜群のロケーションに誕生するこの巨大施設内には、関東最大級の品揃えを誇る最新の「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」と、多彩なライフスタイルショップが集まる注目の商業ゾーン「LINKS IKEBUKURO」で構成。デパ地下グルメをそのまま持ち込める都内最大級の屋上BBQ空間や、コスメを心ゆくまで体験できるリテールストア、スポーツ関連専門店、多くの新店を含むダイニングフロアなど、ただの家電量販店の枠を超えた「1日中遊べる最先端の目的地」へと進化を遂げます。

雨の日でも濡れずにアクセスできる池袋駅直結のメリットから、週末のお出かけ先としても大注目のこの新スポットを詳しく見ていきましょう。

ついにベールを脱ぐ！2026年夏の最注目スポット「Yodobashi-Ikebukuro」

JR池袋駅の東口に直結しており、長い間多くの買い物客で賑わってきた西武池袋本店。西武池袋本店を運営していた「そごう・西武」の米投資ファンドへの売却にでの一連の取引に伴い、建物は2023年9月にヨドバシホールディングスへ売却されました。西武池袋本店の売り場面積はほぼ半減となり、従来の紳士服や婦人服といったフロアの区切りをなくし、各フロアで独自のアイデンティティを持つ空間へと創業以来初となる改装を実施。2026年中にグランドリニューアルオープンする予定です。

このヨドバシHD池袋ビルの中に、2026年6月30日に新たな複合商業施設「Yodobashi-Ikebukuro」（ヨドバシ池袋）がオープンします。

「 Yodobashi-Ikebukuro（ヨドバシ・イケブクロ）」

「Yodobashi-Ikebukuro」は、関東最大級の「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」と商業ゾーン「LINKS IKEBUKURO」で構成された、複合施設です。

オープン日： 2026年6月30日（火）

ロケーション： 池袋駅東口（ヨドバシHD池袋ビル）

最新のトレンドが集まる池袋にふさわしい、洗練されたお買い物とエンターテインメントを体験できる施設として、オープン前からSNSなどでも大きな話題を呼んでいます。

ヨドバシ池袋の外観イメージ（画像：ヨドバシホールディングス）

雨の日でも安心！JR池袋駅直結という「最強のアクセス」

旅行やお出かけの際、天候に左右されずに移動できるかどうかは重要なポイントですよね。「Yodobashi-Ikebukuro」の最大の強みは、なんといっても「JR池袋駅直結」という圧倒的な利便性にあります。

改札を出てから迷うことなく、雨の日でも濡れずにそのまま館内へ。大きな旅行カバンや、たくさんのお買い物袋を持っていてもストレスフリーで移動できます。 地方から東京へ遊びに来る遠方からの観光客にとっても、分かりやすく迷子にならない「親切すぎる立地」は、東京観光のスケジュールに組み込みやすい大きなメリットです。

買い物からグルメまで！1日中過ごせる新しい「お出かけの目的地」へ

新しく誕生する「Yodobashi-Ikebukuro」は、単なるショッピングの場にとどまりません。ヨドバシカメラの最新家電はもちろん、ファッション、雑貨、そして充実のグルメエリアまで、あらゆる「楽しい」が1つのビルに凝縮される予定です。

関東最大級「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」

核となる「ヨドバシカメラ」は、総売場面積約33,000 (約10,000坪)、地下1階から地上6階の7フロアで構成される関東最大級の店舗となります。専門知識を持つ販売員が揃い、豊富な品揃えを誇ます。約50ブランド・500アイテム以上のコスメや美容家電などを購入前に比較体験できる体験型リテールストア「Yodobloom beauty」にも注目が集まります。（営業時間：午前9:30 〜 午後10:00、 年中無休、駐車場680台）

6-7階にはスポーツ＆アウトドア・ゴルフ専門店

6階には、登山、スキー、アウトドアの専門店「石井スポーツ」と、ランニングやテニス、スイミング、フィットネスの専門店「アートスポーツ」が入居。

7階には、エリア最大級約320坪の「ヨドバシゴルフ」が入り、世界最高水準の弾道測定器トラックマンを搭載した試打室や、最長7.5mのパッティンググリーンでゴルフ用品選びをサポートします。

ヨドバシゴルフのイメージ

また、THE NORTH FACE（ノースフェイス）by石井スポーツの特設ストアが2026年秋までの期間限定でオープンします

大型生活雑貨店「ロフト（Loft）」や個性豊かなライフスタイル専門店

商業ゾーン「LINKS IKEBUKURO」の9階〜12階には文具やインテリア雑貨、美容・健康雑貨などをとり扱う「ロフト（Loft）」がオープンします。また、美容室やペットショップ、多肉植物サボテン専門店など特徴的なお店が入り、屋上の開放空間でクラブ音楽を楽しめるDJイベントが不定期で開催される予定です。

都内最大級・573席の開放的な都市型BBQ空間！食材の持ち込みもOK

9階屋上の「グリルピア」は、駅近・手ぶらでBBQができるという、開放感あふれる空間です。

「9階 屋上 グリルピア」のイメージ

この「グリルピア」には、手ぶらで本格的なバーベキューが楽しめるオリジナルの食材セットが用意されているほか、西武池袋本店のデパチカや、池袋ショッピングパークで購入した惣菜・生鮮食品の持ち込みも可能です。

高級なお肉や新鮮な生鮮食品、お惣菜をそのまま持ち込んで贅沢な屋上バーベキューができる点は、ショッピングを楽しんだ後に都会の風を感じながら仲間や家族と楽しめる最高の締めくくりの場所になるでしょう。すでに2026年4月にオープンし、多くの人で賑わう開放感あふれる空間となっています。

8階レストランフロア、日本初上陸店や居酒屋も！店舗リストと開店日情報

8階には、「LINKS DINING ＆ 淀橋横丁」がオープン。和食店やアジア料理、洋食店などの幅広いジャンルのお店や居酒屋などが入居。すでに入っているお店以外にも、多くのお店が順次オープンを迎えます。

8階 の「LINKS DINING ＆ 淀橋横丁」の入居店イメージ

8階「LINKS DINING ＆ 淀橋横丁」入居店リストと新規オープン日

・銀座 天一（天ぷら）

・明月庵ぎんざ田中屋（そば・うどん）

・KICHI by MINOKICHI（野菜&うまだし）

・シュリンプ＆オイスターハウス（シーフードバー）

・日本橋 鰻 伊勢定（うなぎ）

・銀座アスター ベルシーヌ池袋（中国料理）

・築地寿司清 すし魚寿（寿司）

・しゃぶしゃぶ 将泰庵（しゃぶしゃぶ）

・牛兵衛 西庵（焼肉・ステーキ）

・麻布笄軒（コウガイケン）（洋食）

・パスタ&ワイン 壁の穴（パスタ・ワイン）

・千房（お好み焼・鉄板焼）

・築地魚河岸 虎杖（イタドリ）（海鮮）

・とんかつ まい泉（とんかつ）

・京はやしや（和カフェ）

・ラ・ベットラ・ダ・オチアイ（イタリア料理）

・VIDRIO 銀座びいどろ（スペイン料理）

・韓国食彩 にっこりマッコリ（韓国料理）

・ジャスミンタイ（タイ料理）

・六厘舎（らーめん・つけめん） ※6/15開店済み

・回転寿司 根室花まる（回転寿司） ※6/15開店済み

・カフェオーバカナル（フレンチスタイルカフェ）※6/15開店済み

・串亭（串揚げ）※6/15開店済み

・炭火焼干物食堂 越後屋 源六（和食・炭火焼干物）※6/15開店済み

・わらやき屋 あらき（海鮮居酒屋）※6/30開店【池袋初出店】

・毎味毎客（まいあじまいきゃく）（麻辣湯専門店）※7/3開店【日本初上陸】

・天ぷら 天寅（てんとら）（天ぷらバル）※7/3開店【池袋初出店】

・牛たん酒場 たん之助 （牛たん・肉料理）※7/3開店【池袋初出店】

・正六（しょうろく）（鶏料理専門店）※7/3開店【池袋初出店】

その他の新規店舗情報・オープンスケジュールは以下表をご確認ください。

2026年6月15日以降のニューオープン店とスケジュール

※新規オープンのスケジュールなどは変更になる場合がありますので、公式での最新情報をご確認ください。

既存店舗の一覧

東京の最新トレンドアイテムをお土産に探したり、お出かけの合間に話題のレストランで美味しいランチやディナーを楽しんだりと、子供から大人まで、世代を問わず1日中ワクワクしながら過ごせる空間が広がっています。

池袋観光のついでに立ち寄るのではなく、「ここに行くために池袋へ行きたい」と思わせてくれる、新しい旅の目的地になりそうです。

（TOP写真：池袋駅東口前・PIXTA、画像：ヨドバシホールディングス）

鉄道チャンネル編集部

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