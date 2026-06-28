「イランに同情すべきか分からない」壮絶３−３ドローにイブラヒモビッチは何を思う？ これこそが醍醐味「でもチームが望んでいるかどうか」【Ｗ杯】
壮絶な試合だった。
北中米Ｗ杯で現地６月27日、グループＪの最終節でアルジェリアとオーストリアが対戦。お互いに勝点１を手にすれば、決勝トーナメント進出が決まる一戦は３−３の引き分けに終わった。
後半のアディショナルタイムを迎えた時点で、スコアは２−２。このままタイムアップかと思われた90＋３分にアルジェリアが勝ち越す。その３分後にオーストリアが追いつく。まさにジェットコースターのような展開だった。
今大会は各グループの上位２チームに加え、グループ３位の成績上位８チームも突破できる。アルジェリア対オーストリアの結果により、３位グループでアルジェリアが６位に入り、Ｇ組のイランが９位に転落して敗退が決まった。
「状況は非常に目まぐるしく変わるので、私がイランに同情すべきかどうかは分からない」
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』で解説員を務める元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチはそうコメントし、同じく解説員の元アメリカ代表DFアレクシー・ララスとの会話を振り返りながら、次のように見解を述べた。
「アルジェリアとオーストリアが予選を通過した。彼らはただパスを回しているだけで、アレクシーは私に『彼らはもう攻撃しないと思う』とさえ言った。
ところが突然、アルジェリアが攻撃を仕掛け、彼らが３−２とリードすると、今度はオーストリアも攻撃して３−３になった。
こういうことが起こるのが、このゲームの醍醐味なんだ。なぜなら、それをファンが見たいから。でも、チームがそれを望んでいるかどうかは分からないけどね」
いずれにせよ、最後まで息をのむバトルだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
北中米Ｗ杯で現地６月27日、グループＪの最終節でアルジェリアとオーストリアが対戦。お互いに勝点１を手にすれば、決勝トーナメント進出が決まる一戦は３−３の引き分けに終わった。
後半のアディショナルタイムを迎えた時点で、スコアは２−２。このままタイムアップかと思われた90＋３分にアルジェリアが勝ち越す。その３分後にオーストリアが追いつく。まさにジェットコースターのような展開だった。
「状況は非常に目まぐるしく変わるので、私がイランに同情すべきかどうかは分からない」
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』で解説員を務める元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチはそうコメントし、同じく解説員の元アメリカ代表DFアレクシー・ララスとの会話を振り返りながら、次のように見解を述べた。
「アルジェリアとオーストリアが予選を通過した。彼らはただパスを回しているだけで、アレクシーは私に『彼らはもう攻撃しないと思う』とさえ言った。
ところが突然、アルジェリアが攻撃を仕掛け、彼らが３−２とリードすると、今度はオーストリアも攻撃して３−３になった。
こういうことが起こるのが、このゲームの醍醐味なんだ。なぜなら、それをファンが見たいから。でも、チームがそれを望んでいるかどうかは分からないけどね」
いずれにせよ、最後まで息をのむバトルだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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