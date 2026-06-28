金川紗耶1st写真集が、乃木坂46全国ツアー北海道公演の会場でも販売決定！会場購入者限定特典の情報も公開

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6月30日に発売される乃木坂46 金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』が、7月4日・5日に開催される『乃木坂46 真夏の全国ツアー2026』北海道公演の会場でも販売されることが決定。金川の地元・北海道での販売を記念して、会場購入者限定特典としてB3サイズの折り目無しポスターがプレゼントされることもわかった。

■華やかなドレスと美しい笑顔が目を惹くポスター使用カット

真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催される『乃木坂46 真夏の全国ツアー2026』北海道公演での購入者限定特典は、会場に訪れたファンの方々に向けたメッセージとサインをプリントした折り目無しのB3サイズポスター。使用されるカットは、クロアチア・ドゥブロブニクでの撮影最終日の1枚。現地で調達した華やかなドレスと、美しい笑顔が目を惹く、魅力あふれるカットになっている。

なお、販売については両日ともに10時から開始となり、終演後30分～1時間程度まで販売が行われる予定。天候等の理由により変更となる場合や、早期に売り切れとなる場合もあるとのことなので、その点を踏まえてぜひチェックしてほしい。

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

PHOTO BY 三宮幹史