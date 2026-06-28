M!LKが視聴者の「やってほしい・調べてほしい」ミッションに挑戦！待望のGP帯“初”冠バラエティ『M!LKの爆裂ミッション』放送決定

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M!LK待望のGP帯初の冠バラエティ番組『M!LKの爆裂ミッション』が7月7日に放送される。

■回転寿司を食べて皿を天井まで積み上げろ！ 初っ端から過酷なミッションをM!LKはクリアできるか？

TBS系にて7月7日22時より放送の『M!LKの爆裂ミッション』は、全国の視聴者から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭い一言を放つ一幕も。

応募総数1300件以上の中から選ばれた記念すべき最初の“爆裂ミッション”は「回転寿司のお皿が天井まで積み上がってるのを見てみたい」。

佐野勇斗、塩崎太智（崎の正式表記は「たつさき」）、山中柔太朗、吉田仁人の４人が、前代未聞の天井到達を目指しひたすらに寿司を食べていく。成人男性が平均10～12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きい寿司だったことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井まで寿司を食べてミッションクリアなるか!? いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。そしてスケジュールの都合で不参加となった曽野舜太がスタジオで放ったひと言にメンバーが･･･！

■吉田のカラオケ100点チャレンジやリアルわらしべ長者も！

「カラオケで１００点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。９０点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして100点を見ることができるのか？

そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。３時間で合計50曲以上を歌った吉田の奮闘に注目だ。

さらに「わらしべ長者を１か月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると、･初日からまさかの高額商品に。そしてメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか？

■冠番組放送記念で『限界突破！やってM!LK』シーズン１再配信決定

そして『M!LKの爆裂ミッション』放送を記念して、過去に放送された『限界突破！やってM!LK』シーズン1を、動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」「U-NEXT」にて再配信することが決定。

TVerおよびTBS FREEでは、毎週木曜深夜の『限界突破！やってM!LK』シーズン2地上波放送直後から順次無料配信。また、U-NEXTではこれまでの放送回を7月2日深夜の放送直後から一挙に楽しむことができる。グループにとって大きな節目となる特番の放送に合わせ、彼らのこれまでの奮闘ぶりもぜひ振り返ってみよう。

■番組情報

TBS系『M!LKの爆裂ミッション』

07/07（火）22：00～22：57

出演：M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）

スタジオゲスト：島崎和歌子/滝沢カレン/吉村崇（平成ノブシコブシ）

『限界突破！やってM!LK』シーズン1

配信プラットフォーム：TVer/TBS FREE/U-NEXT

配信スケジュール：TVer/TBS FREE：毎週木曜深夜『限界突破！やってM!LK』シーズン2放送直後より、順次配信

U-NEXT：07/02（木）深夜『限界突破！やってM!LK』シーズン2放送直後より、全22エピソードを一挙配信

※無料配信期間および配信内容は予告なく変更になる場合があります。