小泉防衛大臣は韓国の安圭伯国防長官との会談で、日韓が9年ぶりに共同訓練を再開したことなどについて意見を交わし、今後も防衛協力を強化をする方針を確認したということです。

小泉進次郎 防衛大臣

「相互の理解と信頼の増進を通じ、安定的かつ未来志向的な日韓防衛協力・交流の発展のため、意思疎通と努力を強化していきたい」

大臣就任後、初めて韓国を訪問している小泉防衛大臣は韓国の安国防長官との会談で、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」と韓国空軍の「ブラックイーグルス」との間で、今後の交流を発展させていくことを確認したということです。

会談ではほかにも、海上自衛隊と韓国海軍が9年ぶりに共同の捜索・救難訓練を再開したことなどが議題にのぼり、今後の日韓防衛協力・交流の発展を強化していくことを確認したということです。

一方、日本周辺ではきのう、中国とロシアの爆撃機などが長距離を共同飛行し、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進しています。

領空侵犯はなかったということですが、小泉大臣はさきほど記者団に対し「日本に対する示威行動と捉えざるを得ない」とコメントしています。