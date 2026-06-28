あす（29日）晴れ間の出る所が多くなるが九州南部・関東甲信は梅雨空へ

あすの天気です。晴れ間の出る所が多くなりますが、九州南部や関東甲信は梅雨空となるでしょう。九州南部や奄美・沖縄では、梅雨前線の影響で雨の強まる所もありそうです。午後は東日本や北海道でも雷雨になる所がある見込みです。晴れ間の出る所も、天気の急変にお気をつけください。

【CGを見る】水曜日以降は西から雨の範囲が広がる 全国の週間予報

朝の気温 西日本や東日本を中心に20℃前後の予想

気温です。朝の気温は、西日本や東日本を中心に20℃前後の予想です。大阪は23℃と、少し寝苦しくなりそうです。日中の気温は、東海から西で30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。東京は25℃の予想で、ジメジメと感じられそうです。札幌も22℃と、この時季としては低い予想です。





週間予報 沖縄は次第に夏空が広がり暑さが厳しくなる見込み

【あすの各地の予想最高気温】札幌 ：22℃ 釧路：17℃青森 ：24℃ 盛岡：29℃仙台 ：26℃ 新潟：27℃長野 ：28℃ 金沢：29℃名古屋：30℃ 東京：25℃大阪 ：29℃ 岡山：30℃広島 ：30℃ 松江：27℃高知 ：29℃ 福岡：28℃鹿児島：27℃ 那覇：30℃

週間予報です。沖縄は次第に夏空が広がり、暑さが厳しくなるでしょう。水曜日以降は西から雨の範囲が広がっていき、週の後半は西日本や東日本で広く雨となりそうです。西日本では雨脚の強まる所もある見込みです。