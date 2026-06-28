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あす（29日）晴れ間の出る所が多くなるが九州南部・関東甲信は梅雨空へ

あすの天気です。晴れ間の出る所が多くなりますが、九州南部や関東甲信は梅雨空となるでしょう。九州南部や奄美・沖縄では、梅雨前線の影響で雨の強まる所もありそうです。午後は東日本や北海道でも雷雨になる所がある見込みです。晴れ間の出る所も、天気の急変にお気をつけください。

【CGを見る】水曜日以降は西から雨の範囲が広がる　全国の週間予報

朝の気温　西日本や東日本を中心に20℃前後の予想

気温です。朝の気温は、西日本や東日本を中心に20℃前後の予想です。大阪は23℃と、少し寝苦しくなりそうです。日中の気温は、東海から西で30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。東京は25℃の予想で、ジメジメと感じられそうです。札幌も22℃と、この時季としては低い予想です。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：22℃　釧路：17℃
青森　：24℃　盛岡：29℃
仙台　：26℃　新潟：27℃
長野　：28℃　金沢：29℃
名古屋：30℃　東京：25℃
大阪　：29℃　岡山：30℃
広島　：30℃　松江：27℃
高知　：29℃　福岡：28℃
鹿児島：27℃　那覇：30℃

週間予報　沖縄は次第に夏空が広がり暑さが厳しくなる見込み

週間予報です。沖縄は次第に夏空が広がり、暑さが厳しくなるでしょう。水曜日以降は西から雨の範囲が広がっていき、週の後半は西日本や東日本で広く雨となりそうです。西日本では雨脚の強まる所もある見込みです。