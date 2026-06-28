ＴＢＳでは、７月７日（火）よる１０時から５人組ダンスボーカルグループ・M!LKの『M!LKの爆裂ミッション』を放送する。本番組は、全国の視聴者の皆さんから募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭い一言も！？

応募総数１３００件以上の中から選ばれた記念すべき最初の“爆裂ミッション”は「回転寿司のお皿が天井まで積み上がってるのを見てみたい」。

佐野勇斗、塩粼太智、山中柔太朗、吉田仁人の４人が、前代未聞の天井到達を目指しひたすらにお寿司を食べていく。

成人男性が平均１０～１２皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きいお寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井までお寿司を食べてミッションクリアなるか！？ そして、いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。

スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太が放ったひと言にメンバーが･･･！

「カラオケで１００点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩粼、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。９０点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして１００点を見ることができるのか！？

そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で１００点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して１００点を目指す。３時間で合計５０曲以上を歌った吉田の奮闘から目が離せない。

「わらしべ長者を１か月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩粼と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると･･･初日からまさかの高額商品に！ その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか！？

M!LKの体当たりな姿がたくさん見られる『M!LKの爆裂ミッション』は、７月７日（火）よる１０時放送。七夕の夜、彼らが汗をかいて全力で挑む爆裂なミッションの全貌をお楽しみに！