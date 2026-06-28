6月29日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」は “肉祭り”SP！ゲストには365日肉食の “肉オバケ軍団”、EXILE SHOKICHI、ジャンボたかお(レインボー)、高橋真麻、西山茉希、橋本良亮(A.B.C-Z)、長谷川香枝、安井友梨が登場。おいしいだけではない“美と健康の源・肉の世界”を語り尽くす！

幼い頃から肉の英才教育を受けてきたという高橋真麻が親子三世代で通い詰めるのは、赤身ステーキの名店「ステーキハウスリベラ」。現在82歳の高橋英樹が450ｇを平らげるというエピソードにメンバーも驚嘆。最近では格闘家の秋山成勲が動画で紹介したことで、韓国で大バズり！以前にも増して連日大盛況！

安井友梨は「味なし？馬肉」で理想の体型に、ジャンボは「整いメシ」で艶肌にビキニフィットネス10連覇中の安井友梨は365日馬肉を主食とし、日々ボディメイクに励んでいるそう。「目指す体はディープインパクト、確実に近づいてる」と話す安井に、「近づいてないと思う」と上田がぴしゃり。さらに普段、安井が食べている馬刺し料理を堀内が試食。「全然味がしないんだけど！」と率直な感想に、安井も「めちゃくちゃ味を感じる、どんだけ食べても太らない」と対抗！

一方、メイクさんに「肌がピカピカ」と褒められるジャンボたかおは、顔は水で洗い流すだけで特に肌ケアはしていないという。心当たりがあるのは深夜のウインナー丼。米2合に炒めたウインナー、大量のマヨネーズに卵黄をのせた丼飯をかっこみ、氷水を流し込むと次の日「肌がパーン！」となると主張。「むくんでるだけだろ」と総ツッコミされるも、安井から「オイルアップで肌がピチピチ」になってるとまさかの援護射撃が！

肉業界でもウエダシンヤが天下取り！

全国の牧場を渡り歩き、北海道で牛を育てるほど「肉道」を追求するSHOKICHI。

牛の腸活サポートや熟成肉の新情報には、一同熱心に聞き入ってしまうほど。

そんなSHOKICHIが尊敬してやまないのは、幻の肉「但馬玄（たじまぐろ）」を育てる上田伸也さん。

肉業界のレジェンドが幻の肉を携えてスタジオに登場。今まで見たことないようなあずき色の肉にスタジオからも歓声が！その幻の肉をSHOKICHIが焼き、一同にふるまうと「マグロっぽさがある」「肉がとけて旨味に変わっていく」と大絶賛！

他にも、お肉ダイエットで15キロやせた長谷川香枝が一番やせた〇〇肉、ジャンボが２週間で14キロやせた肉料理、美のカリスマ藤原紀香を見習い西山茉希が作る〇〇肉アレンジ料理、橋本良亮が7年間365日食べ続けるヘルシー鍋料理など、新・お肉情報を続々紹介する。