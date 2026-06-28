かまいたち山内健司、人間ドックでまさかの結果…濱家隆一すかさず「テンション下がるなぁ」

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、28日放送の日本テレビ『一茂×かまいたち ゲンバ』（日曜10時25分）に出演。自身の体調に関する気がかりを明かした。

『一茂×かまいたち ゲンバ』で告白

【画像】６月28日放送 日本テレビ『一茂×かまいたち ゲンバ』

この日の放送は「においのゲンバ」と題し、東京ドームシティにある体験型イベント「におい展」を訪問。嗅覚をテーマにした展示を実際に体験しながら、視覚や聴覚に比べて伝わりにくい“香り”の魅力をどう表現するかに挑戦する内容となっていた。

番組で相方・濱家隆一は「今日は東京ドームシティにきています。今日はにおいのゲンバということです。におい、香りというのは、テレビでは伝わりにくいので、ちょっと避けられがちなんですが、あえて今話題の香り、においのスポットを調査していきます」と企画意図を説明。「伝わりにくいものを我々3人がどう伝えるか、というが腕のみせどころというところです」と意気込みを語った。

「鼻、引っかかって再検査しないと」

それを受けて長嶋一茂が「なるほどねぇ～」と相づちを打ち、和やかな空気でロケがスタートするかに見えたが、思わぬ方向に話題が展開する。山内が「これ言うとテンション下がるかもしれないですけど…今年の人間ドックで、鼻、引っかかって再検査しないといけないんですよ」と切り出し、自身の健康状態について告白したのだ。

突然の発言に、濱家はすかさず「テンション下がるなぁ…臭うねん、今から」とツッコミを入れ、ロケの空気を和ませた。一方で一茂は「味覚が落ちてるってこと？」と真剣なトーンで問いかけ、鼻の異常がどのようなものなのかを探った。

これに山内は「いや…なんか鼻が…鼻に異常…」と説明しようとするも、言葉を詰まらせ、しどろもどろな様子を見せた。具体的な症状や診断内容については明かされなかったが、“におい”をテーマにしたロケ中というタイミングもあって、発言はより印象的なものになっていた。