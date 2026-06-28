『サッカー FIFAワールドカップ2026』で日本テレビのスペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真が28日、自身のInstagramを更新。現地スタジアムで日本代表を応援する様子を公開した。

【画像】竹内涼真が6月28日、自身のInstagramを更新

投稿で竹内は「サポーターのみなさんと共闘できた。やっぱりサッカーっていい。ラウンド32、１つになって闘おう」とコメント。スタンドで周囲のサポーターと肩を組みながら熱心に応援するショットが収められていて、現地の熱気と高揚感がそのまま伝わる内容となっている。試合の行方を見守る真剣な表情や、ゴールやチャンスの場面で感情を爆発させる瞬間など、臨場感あふれるカットが並び、ナビゲーターとしてだけでなく一人のサッカーファンとしての顔も印象づけた。

竹内はこれまでも番組やSNSを通じて大会の魅力を発信してきたが、今回の投稿では現地観戦ならではの空気感が強く打ち出されている。スタンドに集まったサポーターたちと同じ目線で試合を体感し、声を張り上げて日本代表を後押しする姿は、テレビ越しでは伝わりにくい現場の熱量を可視化する役割も果たしている。

この投稿には「全部いい顔」「サッカー熱がすごく本当に最高」「ホント、サッカーって最高ですね」「涼真くんのおかげでW杯見るのがもっとさらに楽しくなりました!!」「まだまだ涼真くんの観戦シーンが見れますように」「どの写真、どの表情からも現地のすさまじい熱量と最高の興奮がリアルに伝わってきて、スクロールするたびに胸が熱くなります」といった声が相次いだ。