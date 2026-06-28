バイきんぐ小峠英二が“2人ロケ共演NG”の相手を明かす 「オファーが来てもやっぱり断る？」「断る」
お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二が、28日放送のテレビ新広島・フジテレビ系特番『小峠と西村キャンプ場2026』に出演し、“ロケ共演NG”の相手を明かした。
【動画】バイきんぐ2人っきりのロケはNG…と明かす小峠
同番組は、広島出身のバイきんぐ・西村瑞樹がキャンプするだけのバラエティー番組で、全国ネット特番の今回は、相方の小峠、木村昴、永尾柚乃が登場した。
冒頭「お待ちしておりましたよー」「ゲストの皆さんようこそ、我が西村キャンプ場へ」と西村が満面の笑みで出迎え。すると、木村は「この2ショットは珍しいですか？というのは小耳に挟んだんですけど、お二人の（ロケ）共演っていうのは小峠さんがNG出している…」と質問。
小峠はすかさず「出してる、出してる。それはもうちゃんとオフィシャルで、事務所でもうNGで出してる」と即答。木村から「オファーが来てもやっぱり断る？」と向けられるも、小峠は「断る。NGだもん」とあっさり。テロップでは「コンビだけのロケ ガチNG」と記された。
それでも、番組中は息のあったやりとりで、キャンプ飯を満喫。バイきんぐは結成30周年。祝福されると、小峠は「（相方と）似てないから。似てたらもうちょっと衝突してたかもしれない」と笑顔を見せていた。
【動画】バイきんぐ2人っきりのロケはNG…と明かす小峠
同番組は、広島出身のバイきんぐ・西村瑞樹がキャンプするだけのバラエティー番組で、全国ネット特番の今回は、相方の小峠、木村昴、永尾柚乃が登場した。
冒頭「お待ちしておりましたよー」「ゲストの皆さんようこそ、我が西村キャンプ場へ」と西村が満面の笑みで出迎え。すると、木村は「この2ショットは珍しいですか？というのは小耳に挟んだんですけど、お二人の（ロケ）共演っていうのは小峠さんがNG出している…」と質問。
それでも、番組中は息のあったやりとりで、キャンプ飯を満喫。バイきんぐは結成30周年。祝福されると、小峠は「（相方と）似てないから。似てたらもうちょっと衝突してたかもしれない」と笑顔を見せていた。