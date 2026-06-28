いじめを通報するよう呼びかける大阪府寝屋川市のチラシ

大阪府寝屋川市のいじめ対策が注目されている。学校や教育委員会だけで取り組む従来の枠組みを超え、行政主導で市が直接介入する。モデルケースとして全国の自治体関係者らの視察が相次いでいる。（共同通信＝西村ほのか）

教育環境を整え、子育て世帯から選ばれる町づくりの一環で、2019年に市長部局の危機管理部に監察課を設置した。弁護士資格を持つ職員などで構成。通報や相談を受けると、関係する子どもや保護者、学校関係者への聞き取り調査をして、解決を目指す。通報から1カ月以内でいじめの停止を目標にしている。

法的拘束力はないが、市長は、必要に応じていじめに関与した子どもの出席停止やクラス替え、別室登校や転校の措置をするように学校に勧告できる。市は被害者が転校を希望すれば、転校費用も補助する。

市立の全小中学校に通う子どもたちに毎月、いじめを受けたり見聞きしたりしたら通報するよう呼びかけるチラシを配布しているのも特徴だ。チラシに直接内容を書き込んでポストに投函すれば監察課に届く。25年度の通報・相談211件のうち最多がチラシ経由だった。タブレットやスマホだと検索履歴や画面を保護者らに見られる不安もあり、チラシならランドセルに入れて持ち歩けるため子どもたちの「お守り」のような存在になっているようだ、と担当者は話す。

北海道旭川市など各地から毎年30件以上の視察があり、韓国からの訪問も。視察した東京都練馬区議の佐藤力さん（40）は「学校だけでは対応が難しい事案に市長部局が積極的に関わることで、早期にいじめを止めようとする先進的な取り組みだ」と評する。

市によると、市立小中学校のいじめの認知件数は19年度の172件から増加傾向で、24年度は554件と約3倍に。担当者は「いじめが小さな段階で可視化されるようになった結果」と分析。広瀬慶輔市長（55）は「いじめを人権問題として捉え、学校とは違うアプローチで子どもを守りたい」としている。

◎いじめ通報促進チラシ

いじめ通報促進チラシ 大阪府寝屋川市が市立の小中学生に配布しているチラシ。一部を切り取ると手紙になり、子どもや保護者が切手なしで市監察課へ連絡できる仕組みだ。「お手紙をもらったら、すぐにうごきます」と書かれていて、氏名や学校名、いじめの詳細を記入できる。匿名でも通報することが可能で、市はいじめの抑止効果も期待している。

取材に応じる大阪府寝屋川市の広瀬慶輔市長＝大阪府寝屋川市

北海道旭川市にいじめ対策を説明する大阪府寝屋川市の広瀬慶輔市長（右から3人目）ら＝2021年12月、寝屋川市役所（旭川市提供）

大阪府寝屋川市役所の危機管理部に設置された監察課