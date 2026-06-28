北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。J組のオーストリアはアルジェリアと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に勝ち越されるも、その3分後に同点に追いつき、1次リーグ敗退危機から逆転で2位突破を決めた。目まぐるしい展開にドイツ紙も衝撃を受けている。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国も決勝Tに進める。両国とも引き分けで進出が決まるため、海外メディアの間で“談合試合”になるとの指摘の声があったが、想像を超える大激戦となった。

点の取り合いとなり2-2で後半ATに突入した。3分にアルジェリアのマフレズが勝ち越しゴール。この瞬間、アルジェリアはJ組2位に浮上し、オーストリアが3位グループ9位に転落した。

しかし、失点のわずか3分後。オーストリアのカライジッチが混戦からゴールに押し込み同点に。イレブンは歓喜の渦となった。試合はそのまま3-3のドローで終了した。最後の1点で敗退圏内だったオーストリアがJ組2位に浮上。アルジェリアが3位グループ6位で両国とも決勝T進出を決めた。

劇的な展開にドイツ大衆紙「ビルト」は「敗退待ったなしから ラングニック、滑り込みで生き残る！」と記して記事を公開。「なんというクレイジーな試合！」と、驚きを記した。

同紙は1982年大会のオーストリア対西ドイツ戦を回顧。西ドイツが先制すると、そのままの点差で終わると両国とも1次リーグを突破するため、一切攻め合うことなく自陣でボールを回すだけで終了。「ヒホンの恥」と呼ばれる“談合試合”があった。

今回も懸念されたが心配無用な展開に。「この一戦は不可侵条約とは真逆の戦いだった。両チームともひたすら勝利を目指して攻めた。2-2になってからは慎重な展開になったものの、最後の最後で2ゴールが飛び出し、クレイジーな展開に。こうして、『カンザスシティの恥』ではなく『カンザスシティの狂乱』が生まれた」と伝えた。

決勝Tに進出したオーストリアはスペイン、アルジェリアはスイスと対戦する。



（THE ANSWER編集部）