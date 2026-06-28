２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり ００７」（月曜・午後９時）に、ＥＸＩＬＥ ＳＨＯＫＩＣＨＩ、ジャンボたかお（レインボー）、高橋真麻、西山茉希、橋本良亮（Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ）、長谷川香枝、安井友梨ら“肉オバケ軍団”が出演。おいしいだけではない“美と健康の源・肉の世界”を語り尽くす。

メイクさんに「肌がピカピカ」と褒められるジャンボたかおは、顔を水で洗い流すだけで特に肌ケアはしていないと告白。ナチュラル美肌の秘訣に「深夜のウインナー丼」をあげた。「米２合に炒めたウインナー、大量のマヨネーズに卵黄をのせた丼飯をかっこみ、氷水を流し込むと次の日『肌がパーン！』となる」と主張すると、「むくんでるだけだろ」と総ツッコミが。しかし、ビキニフィットネス１０連覇中の安井友梨は「オイルアップで肌がピチピチ」とまさかの援護射撃で出演者を驚かせた。

３６５日馬肉を主食にしているという安井は、「目指す体はディープインパクト、確実に近づいてる」と豪語。普段、安井が食べているという馬刺し料理を堀内が試食すると「全然味がしないんだけど！」と驚きの食生活が明らかにされていく。

他にも、高橋真麻は現在８２歳の高橋英樹が４５０ｇの赤身ステーキを平らげるというエピソードを披露。ＳＨＯＫＩＣＨＩが愛してやまない幻の肉「但馬玄（たじまぐろ）」や、長谷川香枝が１５キロやせた「お肉ダイエット」など、新・お肉情報が続々紹介された。