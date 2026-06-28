スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。交流戦で全カード負け越しと苦しむなど２０１４年４月以来、１２年ぶりの８カード連続負け越しとなったＤｅＮＡについて、ファンから寄せられたコメントに答えた。

最初に答えたのは、「（山本）祐大のトレード 取り返しのつかないことをしてくれた」とのコメント。「確かに負担は松尾（汐恩）一人にかかっているよね。戸柱（恭孝）もそうかもしれないけども」と、高木氏は回答。「主戦として言われる松尾がプレッシャーとして責任として全部かぶるような形で一生懸命頑張ってる」「確かに祐大がいる時の落ち着きと松尾一人になった時のバタつき。それはちょっと感じるな」と、チーム内の変化が起きているのではないかと予測。

山本と松尾には経験の差があるため、「慣れるまでちょっと我慢してほしい」とコメント。また、「今年１年やれば、来年か再来年にはＦＡ取れてたと思う。そしたら出ていく可能性もあったし。ここらへんでトレードしておく方が一つの戦略みたいなのも球団の中にはあったと思う」と、球団の運営方針についても言及した。

また、正捕手として出場していた山本と併用状態であったことにも触れ、松尾の成長のために「ちょっと賭けもあったと思う」と球団の考えを読み、「確かに球団も落ち着かなくなるだろうなという予想は付いた。想定内のことじゃないのかな」と回答した。

高木氏は松尾のリードについて「もうちょっと勉強する余地がある」と辛口のコメントも寄せたが、「名捕手」と呼ばれる選手たちについて「やっぱり若い頃ひどかったもん。なんでここに要求すんの？みたいなこともある」と明かし、経験を積む松尾へ期待を寄せた。