『ダイヤのA actII』OPはGLAY、EDはOxT 第2クールは10月放送で青道VS稲城実業
テレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII Second Season』第2クールが、10月よりテレビ東京系で放送されることが決定した。主題歌も発表され、オープニングテーマをGLAY、エンディングテーマをOxTが担当する。これまで多くの楽曲でアニメ『ダイヤのA』を彩ってきた両アーティストが、青道VS稲城実業の決勝戦に華を添える。
【画像】懐かしい！長嶋茂雄さん参考にした『ダイヤのA』『ROOKIES』三振シーン
第2クールは、市大三高との準決勝に勝利し、決勝へと駒を進めた青道高校。決勝の相手は、昨年と同じ稲城実業高等学校。再び稲実のエース成宮鳴と対戦する。公開された第2クールのティザービジュアルは、リトルリーグ時代から見知った間柄の御幸と成宮が対峙するデザイン。互いの実力を認める二人が、高校最後の夏に、再び相まみえる展開が描かれる。
『ダイヤのA』は、2006年から『週刊少年マガジン』（講談社）で連載がスタートした人気野球漫画で、野球名門校に入学した沢村栄純が、仲間たちと切磋琢磨しながら甲子園を目指す物語。15年より第2部となる『ダイヤのA actII』の連載がスタートし、2年生となり、甲子園デビューを果たした沢村栄純と、青道高校野球部の新たな挑戦が描かれ、2022年10月に完結。シリーズを通して、16年の歴史に幕を下ろしていた。
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年、第2期が2026年4月〜6月に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
【画像】懐かしい！長嶋茂雄さん参考にした『ダイヤのA』『ROOKIES』三振シーン
第2クールは、市大三高との準決勝に勝利し、決勝へと駒を進めた青道高校。決勝の相手は、昨年と同じ稲城実業高等学校。再び稲実のエース成宮鳴と対戦する。公開された第2クールのティザービジュアルは、リトルリーグ時代から見知った間柄の御幸と成宮が対峙するデザイン。互いの実力を認める二人が、高校最後の夏に、再び相まみえる展開が描かれる。
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年、第2期が2026年4月〜6月に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
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