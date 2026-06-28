【海外ドラマ】『ゴーストライター2』NHK Eテレで放送決定 あらすじ発表＜キャスト・声優一覧＞
NHKは、海外ドラマ『ゴーストライター2』をEテレで9月から放送すると発表した。
【写真】『ゴーストライター2』場面カットを公開
書店に現れた幽霊からのメッセージの謎を解く不思議ミステリーのシーズン2となる。
謎の存在「ゴーストライター」は、いろいろな本の登場人物たちを現実に呼び出し、主人公ルーベンと仲間たちだけに見えるメッセージを送ってくる。ルーベンたちはそのメッセージを頼りに、ゴーストライターの謎を解き明かす。
シーズン2では、名探偵シャーロック・ホームズと相棒ワトソンが登場する。さらに海賊船に乗って時間旅行（？）。時空を超えた冒険がルーベンたち4人を待ち受ける。果たしてゴーストライターの正体とは…。
【第1回あらすじ】
メッセージを送ってくる幽霊はルーベンのおばあちゃんではなかった！困惑するルーベンたちの前に金色のドラゴンが現れる。ゴーストライターが新たにキャラクターを送ってきたのだ。てっきり本から出てきたものだと思ったが、それはルーベンの描いた絵だった。ルーベンはシェヴォンの絵も描いていて、4人の目の前にもう1人のシェヴォンが現れる…。
原題：Ghostwriter
制作：2020年 カナダ／アメリカ
出演：
ルーベン…アイザック・アレレーンズ（声：中村おとわ）
シェヴォン…アマディ・チャパタ（声：神戸光歩）
カーティス…ジャスティン・サンチェス（声：原田萌）
ドナ…ハンナ・レヴィンソン（声：森川真紗子）
エイミー…ニコラ・コレイア＝ダミュード（声：うえだ星子）
アーネスト…ジェイ・サンティアゴ（声：牛山茂）
ほか
放送予定：Eテレ 2026年9月スタート（全13回） ※NHK ONEで同時・見逃し配信予定
音声：ステレオ2ヶ国語 （主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）
【写真】『ゴーストライター2』場面カットを公開
書店に現れた幽霊からのメッセージの謎を解く不思議ミステリーのシーズン2となる。
謎の存在「ゴーストライター」は、いろいろな本の登場人物たちを現実に呼び出し、主人公ルーベンと仲間たちだけに見えるメッセージを送ってくる。ルーベンたちはそのメッセージを頼りに、ゴーストライターの謎を解き明かす。
【第1回あらすじ】
メッセージを送ってくる幽霊はルーベンのおばあちゃんではなかった！困惑するルーベンたちの前に金色のドラゴンが現れる。ゴーストライターが新たにキャラクターを送ってきたのだ。てっきり本から出てきたものだと思ったが、それはルーベンの描いた絵だった。ルーベンはシェヴォンの絵も描いていて、4人の目の前にもう1人のシェヴォンが現れる…。
原題：Ghostwriter
制作：2020年 カナダ／アメリカ
出演：
ルーベン…アイザック・アレレーンズ（声：中村おとわ）
シェヴォン…アマディ・チャパタ（声：神戸光歩）
カーティス…ジャスティン・サンチェス（声：原田萌）
ドナ…ハンナ・レヴィンソン（声：森川真紗子）
エイミー…ニコラ・コレイア＝ダミュード（声：うえだ星子）
アーネスト…ジェイ・サンティアゴ（声：牛山茂）
ほか
放送予定：Eテレ 2026年9月スタート（全13回） ※NHK ONEで同時・見逃し配信予定
音声：ステレオ2ヶ国語 （主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）