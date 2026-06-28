A.B.C-Z橋本良亮、7年間365日食べ続けるヘルシー鍋料理紹介 365日肉食の“肉オバケ軍団”集結
29日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）は、“肉祭りSP”となる。ゲストには、365日肉食の“肉オバケ軍団”として、EXILE SHOKICHI、ジャンボたかお（レインボー）、高橋真麻、西山茉希、橋本良亮（A.B.C-Z）、長谷川香枝、安井友梨が登場。おいしいだけではない“美と健康の源・肉の世界”を語り尽くす。
【番組カット】幻の肉を…焼いてふるまうEXILE SHOKICHI
幼い頃から肉の英才教育を受けてきたという真麻が親子三世代で通い詰めるのは、赤身ステーキの名店「ステーキハウスリベラ」。現在82歳の高橋英樹が450グラムを平らげるというエピソードに共演者も驚く。最近では、格闘家の秋山成勲が動画で紹介したことで、韓国で大バズり。以前にも増して連日大盛況となっている。
ビキニフィットネス10連覇中の安井は、365日馬肉を主食とし、日々ボディメイクに励んでいる。「目指す体はディープインパクト、確実に近づいてる」と話す安井に、「近づいてないと思う」と上田晋也がぴしゃり。安井が食べている馬刺し料理を堀内健が試食。「全然味がしないんだけど！」という率直な感想に、安井も「めちゃくちゃ味を感じる、どんだけ食べても太らない」と対抗する。
一方、メイクさんに「肌がピカピカ」と褒められるジャンボたかおは、顔は水で洗い流すだけで特に肌ケアはしていないという。心当たりがあるのは深夜のウインナー丼。米2合に炒めたウインナー、大量のマヨネーズに卵黄をのせた丼飯をかっこみ、氷水を流し込むと、次の日「肌がパーン！」となると主張する。「むくんでるだけだろ」と総ツッコミされるも、安井から「オイルアップで肌がピチピチ」になってるとまさかの援護射撃が飛び出す。
全国の牧場を渡り歩き、北海道で牛を育てるほど“肉道”を追求するSHOKICHI。牛の腸活サポートや熟成肉の新情報には、一同熱心に聞き入ってしまうほど。そんなSHOKICHIが尊敬してやまないのは、幻の肉「但馬玄（たじまぐろ）」を育てる上田伸也氏。肉業界のレジェンドが幻の肉を携えてスタジオに登場する。今まで見たことないようなあずき色の肉にスタジオからも歓声が上がる。その幻の肉をSHOKICHIが焼き、一同にふるまうと「マグロっぽさがある」「肉がとけて旨味に変わっていく」と大絶賛となる。
ほかにも、お肉ダイエットで15キロやせた長谷川が一番やせた〇〇肉、ジャンボが2週間で14キロやせた肉料理、美のカリスマ藤原紀香を見習い西山が作る〇〇肉アレンジ料理、橋本が7年間365日食べ続けるヘルシー鍋料理など、新・お肉情報を続々紹介する。
さらに『しゃべくり007』19年目突入を記念し、超豪華ゲストのしゃべくり映像を一夜限りで解禁する。
【番組カット】幻の肉を…焼いてふるまうEXILE SHOKICHI
幼い頃から肉の英才教育を受けてきたという真麻が親子三世代で通い詰めるのは、赤身ステーキの名店「ステーキハウスリベラ」。現在82歳の高橋英樹が450グラムを平らげるというエピソードに共演者も驚く。最近では、格闘家の秋山成勲が動画で紹介したことで、韓国で大バズり。以前にも増して連日大盛況となっている。
一方、メイクさんに「肌がピカピカ」と褒められるジャンボたかおは、顔は水で洗い流すだけで特に肌ケアはしていないという。心当たりがあるのは深夜のウインナー丼。米2合に炒めたウインナー、大量のマヨネーズに卵黄をのせた丼飯をかっこみ、氷水を流し込むと、次の日「肌がパーン！」となると主張する。「むくんでるだけだろ」と総ツッコミされるも、安井から「オイルアップで肌がピチピチ」になってるとまさかの援護射撃が飛び出す。
全国の牧場を渡り歩き、北海道で牛を育てるほど“肉道”を追求するSHOKICHI。牛の腸活サポートや熟成肉の新情報には、一同熱心に聞き入ってしまうほど。そんなSHOKICHIが尊敬してやまないのは、幻の肉「但馬玄（たじまぐろ）」を育てる上田伸也氏。肉業界のレジェンドが幻の肉を携えてスタジオに登場する。今まで見たことないようなあずき色の肉にスタジオからも歓声が上がる。その幻の肉をSHOKICHIが焼き、一同にふるまうと「マグロっぽさがある」「肉がとけて旨味に変わっていく」と大絶賛となる。
ほかにも、お肉ダイエットで15キロやせた長谷川が一番やせた〇〇肉、ジャンボが2週間で14キロやせた肉料理、美のカリスマ藤原紀香を見習い西山が作る〇〇肉アレンジ料理、橋本が7年間365日食べ続けるヘルシー鍋料理など、新・お肉情報を続々紹介する。
さらに『しゃべくり007』19年目突入を記念し、超豪華ゲストのしゃべくり映像を一夜限りで解禁する。