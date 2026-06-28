M!LK、“爆裂ミッション”に体当たりで挑戦 吉田仁人は3時間で50曲以上カラオケ
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのTBS系GP帯初となる冠番組『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日午後10時から放送される。それに先立って、M!LKが挑戦する“爆裂ミッション”が公開された。
【写真】メンバーカラーで！『M!LKの爆裂ミッション』ロゴ
同番組は、全国の視聴者から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加する。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭いひと言も飛び出す。
応募総数1300件以上の中から選ばれた最初の“爆裂ミッション”は「回転寿司のお皿が天井まで積み上がってるのを見てみたい」。佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、山中柔太朗、吉田仁人の4人が、前代未聞の天井到達を目指しひたすらに寿司を食べていく。成人男性が平均10〜12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きい寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太が放ったひと言で波乱が起こる。
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、100点を見ることができるのか。
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。3時間で合計50曲以上を歌う。
「わらしべ長者を1ヶ月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると、初日からまさかの高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか。
M!LKのGP帯初となる冠特番の放送を記念して、過去に放送された『限界突破！やってM!LK』シーズン1を、動画配信サービス・TVer、TBS FREE、U-NEXTにて再配信することが決定した。TVerおよびTBS FREEでは、毎週木曜深夜の『限界突破！やってM!LK』シーズン2地上波放送直後から順次無料配信される。また、U-NEXTではこれまでの放送回を7月2日深夜の放送直後から一挙に楽しむことができる。
【写真】メンバーカラーで！『M!LKの爆裂ミッション』ロゴ
同番組は、全国の視聴者から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加する。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守りながら先輩ならではの鋭いひと言も飛び出す。
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、100点を見ることができるのか。
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。3時間で合計50曲以上を歌う。
「わらしべ長者を1ヶ月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると、初日からまさかの高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか。
M!LKのGP帯初となる冠特番の放送を記念して、過去に放送された『限界突破！やってM!LK』シーズン1を、動画配信サービス・TVer、TBS FREE、U-NEXTにて再配信することが決定した。TVerおよびTBS FREEでは、毎週木曜深夜の『限界突破！やってM!LK』シーズン2地上波放送直後から順次無料配信される。また、U-NEXTではこれまでの放送回を7月2日深夜の放送直後から一挙に楽しむことができる。