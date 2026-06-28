好パフォーマンスを続ける小椋藍選手(日本／アプリリア)から目が離せません。

バイクレースの世界最高峰MotoGP2026年シーズン第10戦オランダグランプリ(オランダ・アッセン／27日：予選＆スプリントレース)。MotoGPクラス予選で小椋選手が2番手となり2戦連続のフロントロー。その後のスプリントレース(13周)でも2戦連続表彰台となる２位でフィニッシュしました。日本時間28日の午後9時スタート予定の決勝レースに最高峰クラス初優勝への期待がかかります。

チェコグランプリから2週連続開催。予選で2番手タイムをマークした小椋選手。スプリントレースでは絶好のスタートで先頭に立ちます。しかしすぐにマルティン選手(スペイン／アプリリア)とラウール・フェルナンデス選手(スペイン／アプリリア)、さらにディ ジャナントニオ選手(イタリア／ドゥカティ)にも抜かれ、粘り強く追い上げるという展開。それでも後半から終盤の速さには定評がある小椋選手は残り5周までに2番手に浮上し、チームメイトでもあるトップのラウール・フェルナンデス選手に迫ります。最後は0.362秒差の2位でスプリントレースを終えました。

小椋選手は前戦チェコでは初のポールポジション獲得からスプリントレースで日本人ライダー初表彰台の2位。決勝レースでも最高峰クラス自己最高2位で表彰台に上がっています。いつ表彰台の一番高いところに立ってもおかしくない実力をつけた小椋選手。決勝レース(26周)にも注目です。

オランダグランプリ(6月27日)

予選２

１．マルティン（スペイン／アプリリア）

２．小椋藍（日本／アプリリア）

３．ベッツェッキ（イタリア／アプリリア）

スプリントレース（13周）１．ラウール・フェルナンデス（スペイン／アプリリア）２．小椋藍（日本／アプリリア）３．ディ ジャナントニオ（イタリア／ドゥカティ）