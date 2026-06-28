『ABCお笑いグランプリ2026』決勝進出の12組がカラフル看板化 ポスタービジュアル公開【ファイナリスト一覧】
ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の決勝に向け、ポスタービジュアルが公開された。
【画像】『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ファイナリストたち
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る若手芸人日本一を決める大会となっている。今回は583組がエントリー。決勝には12組が進出を決めている。
ポスタービジュアルは、12組がカラフルな看板ビジュアルとなり並んだ。決勝は、7月26日午後2時30分から生放送（ABEMAで無料配信）。MCは、山里亮太と本田望結が務める。
【ファイナリスト一覧】
■Aブロック
1番手：エグい速さ（吉本興業）
2番手：金魚番長（吉本興業）
3番手：ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）
4番手：三遊間（吉本興業）
■Bブロック
1番手：ゼロカラン（吉本興業）
2番手：江戸川ジャンクジャンク（ワタナベエンターテインメント）
3番手：センチネル（太田プロダクション）
4番手：ダウ90000（オフィスカニバブル）
■Cブロック
1番手：ソマオ・ミートボール（吉本興業）
2番手：生姜猫（吉本興業）
3番手：ヨネダ2000（吉本興業）
4番手：豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）
【画像】『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ファイナリストたち
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る若手芸人日本一を決める大会となっている。今回は583組がエントリー。決勝には12組が進出を決めている。
【ファイナリスト一覧】
■Aブロック
1番手：エグい速さ（吉本興業）
2番手：金魚番長（吉本興業）
3番手：ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）
4番手：三遊間（吉本興業）
■Bブロック
1番手：ゼロカラン（吉本興業）
2番手：江戸川ジャンクジャンク（ワタナベエンターテインメント）
3番手：センチネル（太田プロダクション）
4番手：ダウ90000（オフィスカニバブル）
■Cブロック
1番手：ソマオ・ミートボール（吉本興業）
2番手：生姜猫（吉本興業）
3番手：ヨネダ2000（吉本興業）
4番手：豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）