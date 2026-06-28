【FIFAワールドカップ2026】ヨルダン代表 1ー3 アルゼンチン代表（日本時間6月28日／ダラス・スタジアム）

【映像】「まさかのフライング」から痛恨失点（実際の様子）

ヨルダン代表のGKヤズィード・アブレイラが、直接FKの場面で早く動きすぎてしまい失点。読み違えた痛恨のプレーに、ファンから驚きの声が上がった。

日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026グループJ第3節でヨルダン代表はアルゼンチン代表と対戦。初のW杯出場で開幕2連敗を喫していた中、前回王者相手に勝点獲得を狙ったものの、判断ミスから先制点を献上してしまう。

ゴールまで約20mの位置でFKを与えると、キッカーを務めたアルゼンチン代表のMFジョバンニ・ロ・チェルソが、短い助走からシュートモーションに入った。

これに対してGKアブレイラは、自身から見て右側に構えていたものの、シュートの直前に壁を置いた左側に動き出す。しかし、山を張ったこの判断が裏目に出て、大きく空いた右側に完璧なFKを叩き込まれてしまった。

「山を張った感じ…」

この一部始終に対し、DAZNで解説を務めた福田正博氏（元日本代表FW）は、「GKが山を張った感じですよね。壁の上を越えてくると思ってステップを踏みました。最終的にはGKとの駆け引きになるので、（ロ・チェルソが）勝ったということですね。この判断はどうかなと思いますが、キックは見事でした」とコメント。ロ・チェルソの技術を称えつつ、アブレイラの判断ミスを指摘した。

この場面はSNSでも話題となり、ファンからは「さすがにこれはGKのやらかしやな」「山を張りすぎだって」「空けすぎや」「なんでそんなに早く動いたん？」「駆け引きってか凡ミスじゃね？」「動くの早すぎるって」「キーパーの気持ちがすごいわかる。でも動き過ぎな気がする」「対応おかしい…」など、GKのまさかのフライング判断に驚きの声が相次いだ。

ヨルダン代表は後半にも途中出場したFWリオネル・メッシにも直接FKを決められて1−3で敗戦。同国史上初のW杯は3連敗（3得点・8失点）で幕を閉じた。

一方、3連勝で首位突破したアルゼンチン代表は、ラウンド32でカーボベルデ代表との対戦が決まっている（日本時間7月4日の朝7時キックオフ）。

（FIFAワールドカップ2026）