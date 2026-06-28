上沼恵美子（71）が28日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演した。話題となっている本田圭佑（40）のテレビ中継解説に言及した。

番組では、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦（日本時間30日午前2時）で、1次リーグC組1位のブラジルと対戦する日本代表を取り上げた。

1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に臨んだ日本代表。前半、MF田中碧が積極的なプレスでボールを奪った場面で、主審は日本の反則を宣告した。本田は即座に「なんでやねん！」と声を上げると、「ないよ、ないよ。ないって言ってるよ、田中碧さんも」と判定に異議を唱えた。

上沼は、ゲスト出演したサッカー元日本代表の前園真聖氏に「本田さんの解説、いかがですか？」と質問。前園氏が「彼の独特の言い回しとか、サッカーに詳しくない人にも分かりやすい」と答えると、上沼は「分かりやすいね」と同意し、「なんかあったら“なんでやねん”って言うて。あんなん漫才のツッコミやん」と笑わせた。

前園氏は「みんなが見ていて、言いたいことを言ってくれるので、共感できている」と分析した。