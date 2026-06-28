「日本は楽勝？ 全くそうではない」重鎮ネルシーニョら“Jを知るブラジル人”が鳴らす警鐘 母国で響く楽観論に反発「気持ち良くさせてはいけない」【W杯】
Jリーグの歴史にその名を刻むネルシーニョ氏が、日本と母国ブラジルの対戦に意見をぶつけた(C)Getty Images
日本に対する警戒が、サッカー王国ブラジルで強まっている。
来る6月29日（現地時間）に行われる北中米ワールドカップ（W杯）のラウンド・オブ32で日本はブラジルと対峙する。A代表は過去14戦1勝11敗（2分け）と大きく負け越しており、歴史的に考えても、史上最多5度の世界制覇を経験している“王国”が一筋縄ではいかない相手なのは言うまでもない。
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戦力のタレント力など客観的な地力で見ても、ブラジルは「優位」は堅く見える。だが、国内においては「日本を侮ってはいけない」「油断をすれば痛い目に遭う」といったシグナルが鳴らされている。
成長著しいアジアの島国を“楽観視”する人々に異を唱えるキッカケを生んでいるのは、Jリーグでプレーや指揮を執ってきたブラジル人たちの声だ。かつて柏レイソルを率いたネルシーニョ氏は、母国メディア『O Globo』で「彼らは単なる組織的なチームではない」と訴えている。
1995年にヴェルディ川崎の監督に就任してから計4つのJクラブで辣腕を振るい、日本サッカーを黎明期から眺めてきた。ひいては日本人の弱みも強みも熟知する御年75歳となる重鎮は、「日本に気持ちよく試合をさせてはいけない」と強調する。
「日本人は育成段階から非常に優れたプレーを見せている。彼らは戦術的な概念を学び、チームワークの重要性を理解しながら成長していく。非常に高い規律と、驚くほどの献身性があって、常に互いのために走り回れる。もはや、普通の“組織的なチーム”という領域は遥かに超えている」
育成年代から戦術や集団の意識を叩き込まれている日本の成長を語るネルシーニョ氏。世界的に見ても稀有な統率性を警戒する一方で「技術面では、まだブラジルが日本を上回っている」と豪語。そして、こう続けている。
「問題はブラジルが日本の好む形でプレーすることを許さずにいけるかどうか。彼らは、カウンターで加速するスペースを見つけると、凄まじく勢いに乗る。私はモリヤス（森保一監督）という男をよく知っているが、彼は昔から3バックを好むタイプだ。だから日本は3-4-3と3-5-2のシステムを使い分けてくる。そして、非常に組織的で、コンパクトにプレーしながら、スペースをうまく消し、ボールを奪うと一気にスピードを上げくる。それだけは防ぎたい」
また、2019年から約2年間、アルビレックス新潟でプレーした助っ人FWのシルビーニョも「日本を知る男」とした『O Globo』の取材に対して「日本だから楽勝だと思っている人も多いだろう。でも、全くそうではない」と強調。日本の飛躍を目にし、「ワールドカップで何が起こっているかを見れば分かるはずだ。『運だ』とか『まぐれ』ではないんだ。ブラジルにとって間違いなく非常に難しい試合になる」と語った。
日本を経験した者たちが語った言葉は、ブラジル国民たちの耳にどう届くだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]