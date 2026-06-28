NHK、W杯決勝トーナメント放送ラインアップ決定 決勝含む15試合を地上波中継
NHKは29日、FIFAワールドカップ2026決勝トーナメントの放送予定を発表した。決勝を含む計15試合を地上波で生中継するほか、日本代表が決勝トーナメントに進出した場合は全試合を生中継する。総合テレビの放送は「NHK ONE」でも同時・見逃し配信される。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
発表によると、決勝トーナメントでは決勝を含む計15試合を地上波で生中継する。日本代表が出場する試合は、1回戦をBSで生中継し、2回戦以降はすべて地上波で放送する。また、BSP4Kでは決勝トーナメント全試合を生中継・録画放送し、高精細映像で大会の模様を届ける。
あわせて、連日放送する「デイリーハイライト」では、決勝トーナメントの全ゴールをはじめ、世界のスーパースターたちのプレー、勝敗を分けた場面やプレーの裏側を解説陣が詳しく紹介するほか、日本代表の現地最新情報も伝える。
「NHK ONE」では、総合テレビで放送する15試合の生中継や「デイリーハイライト」、各試合を約2分にまとめたハイライト映像を同時・見逃し配信する。
放送予定は以下のとおり。
・【決勝トーナメント1回戦】
・6月29日 午前4時 南アフリカ対カナダ
・6月30日 午前2時 日本対ブラジル
・6月30日 午前10時 オランダ対モロッコ
・7月1日 午前10時 メキシコ対エクアドル
・7月2日 午前5時 ベルギー対セネガル
・7月2日 午前9時 アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ
・7月3日 午前4時 スペイン対オーストリア
・7月3日 正午 スイス対アルジェリア
・7月4日 午前3時 オーストラリア対エジプト
・【決勝トーナメント2回戦】
・7月5日 午前2時 南アフリカ対カナダの勝者―オランダ対モロッコの勝者
・7月6日 午前5時 日本対ブラジルの勝者―コートジボワール対ノルウェーの勝者
・7月8日 午前5時 スイス対アルジェリアの勝者―コロンビア対ガーナの勝者
・7月12日 午前6時 準々決勝
・7月16日 午前4時 準決勝
・7月19日 午前6時 3位決定戦
・7月20日 午前4時 決勝
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発表によると、決勝トーナメントでは決勝を含む計15試合を地上波で生中継する。日本代表が出場する試合は、1回戦をBSで生中継し、2回戦以降はすべて地上波で放送する。また、BSP4Kでは決勝トーナメント全試合を生中継・録画放送し、高精細映像で大会の模様を届ける。
「NHK ONE」では、総合テレビで放送する15試合の生中継や「デイリーハイライト」、各試合を約2分にまとめたハイライト映像を同時・見逃し配信する。
放送予定は以下のとおり。
・【決勝トーナメント1回戦】
・6月29日 午前4時 南アフリカ対カナダ
・6月30日 午前2時 日本対ブラジル
・6月30日 午前10時 オランダ対モロッコ
・7月1日 午前10時 メキシコ対エクアドル
・7月2日 午前5時 ベルギー対セネガル
・7月2日 午前9時 アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナ
・7月3日 午前4時 スペイン対オーストリア
・7月3日 正午 スイス対アルジェリア
・7月4日 午前3時 オーストラリア対エジプト
・【決勝トーナメント2回戦】
・7月5日 午前2時 南アフリカ対カナダの勝者―オランダ対モロッコの勝者
・7月6日 午前5時 日本対ブラジルの勝者―コートジボワール対ノルウェーの勝者
・7月8日 午前5時 スイス対アルジェリアの勝者―コロンビア対ガーナの勝者
・7月12日 午前6時 準々決勝
・7月16日 午前4時 準決勝
・7月19日 午前6時 3位決定戦
・7月20日 午前4時 決勝