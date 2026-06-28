パドレスは２７日（日本時間２８日）、本拠地サンディエゴでのドジャース戦に３―１５で惨敗。５回まで１―１の接戦を繰り広げたが、６回に一挙９点を失って宿敵との対戦を１勝１敗のタイに戻された。

同地区の首位を独走するドジャースに再び９ゲーム差に引き離されてしまった上、チームリーダーでもあるマニー・マチャド内野手（３３）はかつてないほどの屈辱も受けている。昨年７月にＭＬＢ史上１２人目となる通算３５０本塁打と２０００安打の快挙を達成したが、今季は打撃が低迷。この日も「４番・三塁」で先発出場したものの、４打数無安打で２三振を喫し、打率は１割８分３厘まで降下した。

米大手紙「ニューヨーク・ポスト」（電子版）ではシーズンが折り返したことを受けてペナント中盤での賞レースの行方を占い、マチャドは犁妝唯孱亅瓩貿定されてしまったのだ。その最大の理由はチームの深刻な得点力不足で、８１試合を終えたこの日時点で３１９得点はナ・リーグどころかメジャー３０球団の最低記録。同僚のタティスもわずか３本塁打にとどまるなど誤算続きだ。

同紙は「パドレスが１試合あたりの得点でナ・リーグ最下位だったのはマチャドだけの責任だけでなく、長期契約を結びながらあまりにも貢献度が低すぎる４人、ボガーツ、メリル、そして長打力不足のタティスに起因する」と斬り捨て「マチャドはこの問題の象徴的存在」として不名誉なレッテルを貼られてしまった。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は「マチャドが誰も欲しがらない賞を獲得」とし「オールスターに７度選出されたこの選手ももう若くない。３３歳でキャリアは１５シーズンに及ぶ。ゴールドグラブ賞を２度獲得した彼にも年齢による衰えが迫り始めている可能性がある。２０３３年まで契約を残すフライヤーズ（パドレス）にとって深刻な問題となるかもしれない」と伝えた。

ドジャース戦には誰よりも闘志を燃やすマチャドはこのまま沈黙を続けるのか、それとも――。