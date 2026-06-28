【韓国・ソウル】高コスパでかわいい！ 韓国コスメを買うなら、オリヤン・ダイソー・薬局で
オリーブ・ヤング／定番から新商品まで一気に揃う！ 韓コスのトレンドを知る
品揃えのよさがピカイチ！ 観光客の利用も多いため店内は混んでいますが、レジの台数があり比較的スムーズに買い物できます。
オリヤンの好き Point♡
★観光中に立ち寄りやすい
明洞、弘大、江南など主要エリアには必ず店舗があり、思い立ったときに立ち寄ることができます。ホテルから行きやすいのも◎。
★最新コスメがいち早く集まる
新商品がいち早く入荷するコスメの聖地。オリヤン限定セットや、"1＋1"などお得なセールも実施していて見逃せません。
★肌診断などができる店舗も！
パーソナルカラーや肌診断、ヘアアイロンやテスターバーなど体験コーナーが充実している店舗も要チェック！
【SKIN CARE】
アイオべ「レチノールセラムインジェルマスク」W7500
肌にイキイキとしたツヤを与える「レチノール」を配合。エイジングが気になる人や、肌に活力を与えたい人におすすめです。
メディヒール「ローズPDRNエッセンシャルマスク」W2000
肌のハリやツヤをアップする注目の成分「PDRN」のマスク。なんと、サケ由来の低分子DNAから採れる成分なのだとか！ 手軽にパックで取り入れてみましょう。
リデンス「トーン＆スポットコレクターアンプル」W2万2900
くすみを和らげ、内側から発光するような肌に。
BASE CARE
朝鮮美女「デイリーティンテッドフルイドサンスクリーン」W2万
SNSでバズった“ナチュラルに盛れる”UV下地。これ1本でベースメイクが完成し、タイパバッチリです。
アバウトトーン「スキンレイヤーフィットファンデーション」W2万2800
薄付きなのに肌悩みをしっかりカバーする優秀ファンデ。
フィー「スパグロウＵＶトーンアップベース」W1万8700
みずみずしく潤い、肌を自然にトーンアップしてくれます。
POINT MAKE
トゥー・クール・ フォー・スクール「スウェイリップベルベット」W1万900
乾燥しにくくひと塗りでほわっと色づくマットリップ。
オルタナティブステレオ「リップポーションキャラメルグレーズ」W1万9000
深みカラーが秋冬にぴったり。人気のとろけるツヤリップです。
デイジーク「フローラアイパレット」W2万3800
やさしく色づくアイシャドウ。パケが花びらみたいでかわいすぎる…！ 中央に鏡が付いているので、外出時のメイク直しにもぴったりです。
INNER CARE
シェイクベイビー「プロテインシェイク」各W3900
まるでスイーツみたいな味で、食感も楽しいプロテイン！ パウチ式で手軽に飲むことができます。
フードオロジー「コカッティングゼリー」W2万3900
カロリーの吸収を穏やかに。おいしくて続けやすいのがポイントです◎。
＼行くならここ／
■オリーブ・ヤング明洞タウン店（おりーぶやんぐみょんどんたうんじょむ）
住所：中区明洞キル53
営業時間：10時〜22時30分
定休日：無休
交通：地下鉄4号線明洞駅6番出口から徒歩7分
ダイソー／高クオリティでリーズナブルなコスメが揃う
「ダイソー 明洞駅店」は、ソウルで2番目に大きい12階建ての店舗。 各フロアのショールームやフォトゾーンはこの店舗ならではの自慢です。
ダイソーの好き Point♡
★有名ブランドのセカンドライン
「トゥー・クール・ フォー・スクール」が手がける「タグ」など、高品質でリーズナブルな姉妹ブランドを展開しています。
★リーズナブルで気軽に試せる！
多くのアイテムがW5000など手頃な価格なので、気になったものを気軽に購入しちゃいましょう♪
★ビューティツールの品揃えも充実
コスメ以外にパフやブラシ、スポンジなどメイクツールの品揃えも◎。消耗品は安くまとめ買い！
タグ「ベルベットカバークッション」W5000
高いカバー力＆セミマットでナチュラルな仕上がり。毛穴もなかったことに！！
プレリュード・ディント「ノスタルジアアイパレット」W5000
発色のよいソフトなマットシャドウ。捨て色なしで使いやすいのが高ポイントです。
ソン＆パク「スプレッドブラーバーム」W3000
ほわっと色づくのがかわいいリップ＆チーク。唇にも頬にもマルチに使えます。
ミモ・バイ・マモンド「ポアアンプル」W5000
混合肌や脂性肌のテカリを抑えて、毛穴を目立ちにくくしてくれます。さらっとした使い心地で毛穴にアプローチ！
ドロップビー「カラーズ コンシーラー」W3000
ベースメイクを得意とする「ザ・セム」のセカンドライン。
「スパチュラ」W2000
ファンデーションを薄く均一に塗布するスパチュラ。持っていない人はこの機会にゲットしてみて！
＼行くならここ／
■ダイソー 明洞駅店（だいそーみょうんどんよくじょむ）
住所：中区退渓路134-1
営業時間：10〜22時
定休日：無休
交通：地下鉄4号線明洞駅1番出口から徒歩1分
薬局／韓国人も愛用する名品あり！？
薬局の好き Point♡
★体の中からアプローチ！
オリーブ・ヤングなどでは手に入らない、薬局専売品ならではの効果が期待できると話題です。
★薬剤師に相談できる
日本語の話せる薬剤師がいる店舗もあり、直接悩みを相談して商品を選べます。
★悩みに応じた商品が多数
赤にきびや白にきび、むくみや傷痕など、特定の悩みに応える専門商品が豊富に揃います。
「キュリップ」W8000
保湿成分配合でひび割れが気になる唇をリペア。乾燥唇もしっとり保湿してくれます。
「コウンソン」W2000
しっとり質感が続く高保湿ハンドクリーム。
「リアンの目薬」W1万8000
話題の「PDRN」配合の目薬。潤いと角膜保護、 保湿に効果的です。
「ニューベイン」W2万
むくみ撃退におすすめの液体スティック。夜飲めば翌朝にはむくみすっきり！ 個包装で携帯しやすいのも高ポイントです。
「リジュビネックス」W4万
こちらも「PDRN」を高配合！ 話題のフェイスクリームです。
＼行くならここ／
■オプティマウェルネスミュージアム薬局（おぷてぃまうぇるねすみゅーじあむやっくっ）
住所：江南区江南大路102キル42
営業時間：10〜22時
定休日：無休
交通：地下鉄新盆唐線、9号線新論峴駅6番出口から徒歩7分
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は『るるぶ韓国'27』に掲載した記事をもとに作成しています。