オリーブ・ヤング／定番から新商品まで一気に揃う！ 韓コスのトレンドを知る

品揃えのよさがピカイチ！ 観光客の利用も多いため店内は混んでいますが、レジの台数があり比較的スムーズに買い物できます。

オリヤンの好き Point♡

★観光中に立ち寄りやすい

明洞、弘大、江南など主要エリアには必ず店舗があり、思い立ったときに立ち寄ることができます。ホテルから行きやすいのも◎。

★最新コスメがいち早く集まる

新商品がいち早く入荷するコスメの聖地。オリヤン限定セットや、"1＋1"などお得なセールも実施していて見逃せません。

★肌診断などができる店舗も！

パーソナルカラーや肌診断、ヘアアイロンやテスターバーなど体験コーナーが充実している店舗も要チェック！



【SKIN CARE】

アイオべ「レチノールセラムインジェルマスク」W7500

肌にイキイキとしたツヤを与える「レチノール」を配合。エイジングが気になる人や、肌に活力を与えたい人におすすめです。

メディヒール「ローズPDRNエッセンシャルマスク」W2000

肌のハリやツヤをアップする注目の成分「PDRN」のマスク。なんと、サケ由来の低分子DNAから採れる成分なのだとか！ 手軽にパックで取り入れてみましょう。

リデンス「トーン＆スポットコレクターアンプル」W2万2900

くすみを和らげ、内側から発光するような肌に。



BASE CARE

朝鮮美女「デイリーティンテッドフルイドサンスクリーン」W2万

SNSでバズった“ナチュラルに盛れる”UV下地。これ1本でベースメイクが完成し、タイパバッチリです。

アバウトトーン「スキンレイヤーフィットファンデーション」W2万2800

薄付きなのに肌悩みをしっかりカバーする優秀ファンデ。

フィー「スパグロウＵＶトーンアップベース」W1万8700

みずみずしく潤い、肌を自然にトーンアップしてくれます。



POINT MAKE

トゥー・クール・ フォー・スクール「スウェイリップベルベット」W1万900

乾燥しにくくひと塗りでほわっと色づくマットリップ。

オルタナティブステレオ「リップポーションキャラメルグレーズ」W1万9000

深みカラーが秋冬にぴったり。人気のとろけるツヤリップです。

デイジーク「フローラアイパレット」W2万3800

やさしく色づくアイシャドウ。パケが花びらみたいでかわいすぎる…！ 中央に鏡が付いているので、外出時のメイク直しにもぴったりです。



INNER CARE

シェイクベイビー「プロテインシェイク」各W3900

まるでスイーツみたいな味で、食感も楽しいプロテイン！ パウチ式で手軽に飲むことができます。

フードオロジー「コカッティングゼリー」W2万3900

カロリーの吸収を穏やかに。おいしくて続けやすいのがポイントです◎。



＼行くならここ／

■オリーブ・ヤング明洞タウン店（おりーぶやんぐみょんどんたうんじょむ）

住所：中区明洞キル53

営業時間：10時〜22時30分

定休日：無休

交通：地下鉄4号線明洞駅6番出口から徒歩7分



ダイソー／高クオリティでリーズナブルなコスメが揃う

日本語対応のセルフレジもあり買い物がスムーズ

「ダイソー 明洞駅店」は、ソウルで2番目に大きい12階建ての店舗。 各フロアのショールームやフォトゾーンはこの店舗ならではの自慢です。

ダイソーの好き Point♡

★有名ブランドのセカンドライン

「トゥー・クール・ フォー・スクール」が手がける「タグ」など、高品質でリーズナブルな姉妹ブランドを展開しています。

★リーズナブルで気軽に試せる！

多くのアイテムがW5000など手頃な価格なので、気になったものを気軽に購入しちゃいましょう♪

★ビューティツールの品揃えも充実

コスメ以外にパフやブラシ、スポンジなどメイクツールの品揃えも◎。消耗品は安くまとめ買い！



タグ「ベルベットカバークッション」W5000

高いカバー力＆セミマットでナチュラルな仕上がり。毛穴もなかったことに！！

プレリュード・ディント「ノスタルジアアイパレット」w5000

プレリュード・ディント「ノスタルジアアイパレット」W5000

発色のよいソフトなマットシャドウ。捨て色なしで使いやすいのが高ポイントです。

ソン＆パク「スプレッドブラーバーム」W3000

ほわっと色づくのがかわいいリップ＆チーク。唇にも頬にもマルチに使えます。

ミモ・バイ・マモンド「ポアアンプル」W5000

混合肌や脂性肌のテカリを抑えて、毛穴を目立ちにくくしてくれます。さらっとした使い心地で毛穴にアプローチ！

ドロップビー「カラーズ コンシーラー」W3000

ベースメイクを得意とする「ザ・セム」のセカンドライン。

「スパチュラ」W2000

ファンデーションを薄く均一に塗布するスパチュラ。持っていない人はこの機会にゲットしてみて！

＼行くならここ／

■ダイソー 明洞駅店（だいそーみょうんどんよくじょむ）

住所：中区退渓路134-1

営業時間：10〜22時

定休日：無休

交通：地下鉄4号線明洞駅1番出口から徒歩1分



薬局／韓国人も愛用する名品あり！？

薬局の好き Point♡

★体の中からアプローチ！

オリーブ・ヤングなどでは手に入らない、薬局専売品ならではの効果が期待できると話題です。

★薬剤師に相談できる

日本語の話せる薬剤師がいる店舗もあり、直接悩みを相談して商品を選べます。

★悩みに応じた商品が多数

赤にきびや白にきび、むくみや傷痕など、特定の悩みに応える専門商品が豊富に揃います。



「キュリップ」W8000

保湿成分配合でひび割れが気になる唇をリペア。乾燥唇もしっとり保湿してくれます。

「コウンソン」W2000

しっとり質感が続く高保湿ハンドクリーム。

「リアンの目薬」W1万8000

話題の「PDRN」配合の目薬。潤いと角膜保護、 保湿に効果的です。

「ニューベイン」W2万

むくみ撃退におすすめの液体スティック。夜飲めば翌朝にはむくみすっきり！ 個包装で携帯しやすいのも高ポイントです。

「リジュビネックス」W4万

こちらも「PDRN」を高配合！ 話題のフェイスクリームです。

＼行くならここ／

■オプティマウェルネスミュージアム薬局（おぷてぃまうぇるねすみゅーじあむやっくっ）

住所：江南区江南大路102キル42

営業時間：10〜22時

定休日：無休

交通：地下鉄新盆唐線、9号線新論峴駅6番出口から徒歩7分



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ韓国'27』に掲載した記事をもとに作成しています。

