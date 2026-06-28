【1位〜6位】6月29日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。



恋愛運

人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。



金運

今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。



ラッキーアイテム：手帳



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。金運今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。ラッキーアイテム：手帳ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】牡羊座 総合運：★★★★★

したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。



恋愛運

主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。



金運

髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。



ラッキーアイテム：シール



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】射手座 総合運：★★★★★

「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。



恋愛運

あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。



金運

手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。



ラッキーアイテム：カトラリー



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】魚座 総合運：★★★★☆

あなたの毎日がさらに楽しく充実するための出会いが待っていそうな日です。気を使う人や少し疎遠になっている人にも、あなたから声をかけたり連絡をしてみたりしてください。気さくでありながら、礼儀を忘れない接し方がポイントです。



恋愛運

「どうしてこの人が？」と不思議になるほど魅力的な人が、あなたに接近してきそうな恋愛運。気後れしていては、恋の風に乗り遅れてしまいます！素直に喜んで、ありのままの自分を見せて。自分をよく見せる必要など、少しもありません！



金運

あなたのためにお金をかけて何かをしてくれる、そんな人とのつながりが生まれそうな運気です。親切にしてくれる人や可愛がってくれる人には、素直に甘えるのが〇。少しでも何かをしてもらったら、笑顔で感謝を伝えてください。



ラッキーアイテム：木製雑貨



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】獅子座 総合運：★★★☆☆

いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、1日の充実感がグンとアップします。ただし、奇抜な髪型や洋服へのイメチェンは、後悔する可能性があるため避けて。



恋愛運

いつもとは違うデート、これまでとは違うタイプの人…そんなふうに、恋愛にちょっと刺激がほしくなる日です。恋の相手がいるのなら、自分だけでなく、相手も楽しいことをすると◎。出会いの場合は、急いで進展させないのがポイント。



金運

後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく、これができるとお金との縁をグンと強くできる運気の日です。得意なことについて専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をかけたりするといいでしょう。



ラッキーアイテム：ビーズ小物



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】天秤座 総合運：★★★☆☆

じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、周りと意見が食い違うことについて、感じた何かを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。



恋愛運

一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。



金運

今日は、自分と友達との金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。



ラッキーアイテム：バングル



ラッキーカラー：レモンイエロー