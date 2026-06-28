1980年代代表：アウディUrクワトロ（1980〜1991年）

国際ラリー選手権で一躍アウディの名声を高めたのが、Urクワトロ。洗練されたスタイリングで四輪駆動システムを包み、ターボの採用で周囲を驚かせる速さを叶えていた。どのメーカーもカタチにしていない、偉業と呼べるクーペだった。

【画像】フォード・モデルTからマクラーレンF1まで 自動車史100年の最強インフルエンサー 全249枚

技術者の努力がなければ、Urクワトロは誕生しなかった。フォルクスワーゲン・イルティスという小さな軍用車両に着想を得て、アウディ80の四輪駆動技術と、200 ターボの5気筒ターボエンジンを融合。素晴らしい走行性能が導かれた。



1980年代代表：アウディUrクワトロ（1980〜1991年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

その実力を認知させるべく、選ばれたのは国際ラリー選手権。アウディ・クーペをベースに量産仕様の設計は進み、四輪駆動システムは進化を遂げ、オンロードでの走りも磨かれた。202psへ強化された2144cc 5気筒ターボは、特徴的な響きでも印象付けた。

1981年当時、世界ラリー選手権でUrクワトロに並ぶマシンは存在しなかった。ハンヌ・ミッコラ氏とアルネ・ヘルツ氏のペアは、スウェーデンで優勝。ミシェル・ムートン氏とファブリツィア・ポンス氏のペアも、イタリア・サンレモで勝利している。

僅かな時間でラリー界の勢力図を一変

速さは圧倒的で、ライバルを四輪駆動化とターボ化へ推し進め、短時間にラリー界の勢力図は書き換えられた。同時に、量産車として公道での性能も際立つものだった。

筆者も1990年代初頭に初期のUrクワトロを所有していたが、雪で覆われた道での走りには驚かされた。革命的だと感じたほど。今回ご登場願った、アダム・マースデン氏が所有する1981年式は、オリジナルを保った素晴らしい状態にある。



1980年代代表：アウディUrクワトロ（1980〜1991年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

「ミシェル・ムートンさんがクワトロを駆る姿は、すごくカッコ良かった。女性チームが男性たちを負かす姿に、大きな影響を受けたわ」とタニア・ブラウン氏が振り返る。

Urクワトロの強みは、四輪駆動の滑らかさにあると、ピーター・スティーブンス氏は考えている。「洗練されたパッケージングに、すべて収められることを証明しました。パワーは過剰でなく、加速に不満はなく、長距離移動に最適な素晴らしいクルマです」

協力：AMカーズ、アダム・マースデン氏

1990年代代表：マクラーレンF1（1993〜1998年）

謙虚なスティーブンスは、この年代の代表としてスバル・インプレッサ・ターボを選んだ。自身が開発へ関与した、マクラーレンF1ではなく。過去より速い必要があるという、ハイパーカーへの強い執着が開発チームにはあったからだと、その理由を明かす。

少し皮肉的な発言だが、F1が最高速度の限界を大幅に引き上げたことは事実。彼の考えは本人にしか理解し難いものといえ、影響力の大きさは紛れもない。



1990年代代表：マクラーレンF1（1993〜1998年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

ゴードン・マレー氏が提案した、3シーターのロードゴーイング・マクラーレンのアイデアは、トップのロン・デニス氏へ感銘を与え、量産化は進み出した。スティーブンスはスタイリングとインテリアを担当し、エンジンはBMWに託された。

完成したF1はカーボン製モノコックで、車重は1138kg。オールアルミ製の6064cc V12自然吸気エンジンをミドシップし、636psのパワーは後輪が受け止めた。カーボン製ボディを熱から守るため、16gの金箔が貼られていたことは有名だろう。

絶対的な軽さに、絶対的な品質

当時、動力性能の検証を許可された唯一のメディアがAUTOCAR。1994年5月のテストで、0-100km/h加速3.2秒、0-321km/h加速28.0秒という、驚異的な数字を残している。「偉大な出来事として自動車史の記録に刻まれる」というコメントとともに。

その後、F1のXP5プロトタイプはフォルクスワーゲンのエーラ・レッシエン・テストコースへ挑戦。386km/hを達成し、世界最速の市販車としてギネス記録に載った。今回のF1は、マレー本人が所有していた1台で、量産前の試作車、XP3となる。



1990年代代表：マクラーレンF1（1993〜1998年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回の審査員、サイモン・キッドストン氏も過去にF1を所有していた1人。「価格、性能、乗りやすさで、これほどライバルを圧倒した例は過去にありません。完璧なパッケージングで、技術者によって最高のクルマが構想されています」と述べる。

スティーブ・クロプリーも、それにうなずく。「絶対的な軽さに、絶対的な品質。今日でも、F1より速いクルマといわれれば重要な意味を持ちますよね」

協力：キッドストンSA、ケーニッヒ・カーズ、アリスター・ケーニッヒ氏

安価なクルマに生活を変える力がある

年代毎に、歴代のインフルエンサーを振り返ってきた今回。ヴォグゾール30-98が、当時を代表する傑作スポーツカーだったことは、審査員の共通見解といえる。ポルシェ911は、高品質と季節不問の有能ぶりが、他メーカーへ影響を与えたことも明らかだ。

オースチン・セブンとフォルクスワーゲン・ビートル、ゴルフは、自動車の民主化へ貢献。アウディUrクワトロは洗練された四輪駆動技術とパッケージングで、ウイリス・ジープはオフローダーとしてのデザイン面で、大きな影響力を及ぼしてきた。



左からマクラーレンF1と、フォード・モデルT、BMCミニ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

だが、最終的にトップ3に選ばれた1台は、BMCミニ。小柄なボディに広い車内空間を叶えた、ゲームチェンジャーだといっていい。またマクラーレンF1は、フェラーリF40やブガッティ・ヴェイロン、ポルシェ・カレラGTを凌駕する、無二の存在といえる。

それでも、フォード・モデルTの影響力は圧倒的なものだろう。審査員全員がトップ3に選んだ、唯一のクルマだった。「安価に買えるクルマに生活を変える力があると、人々へ気付かせたのです」。スティーブンスの発言は、実に的を得ている。