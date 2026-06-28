1950年代代表：BMCミニ（1959〜2000年）

1950年代の代表として、異議なしに選ばれたのがBMC時代のミニ。「ビートルやMX-5（ロードスター）、ゴルフなど、小さくてお手頃なクルマが好き。価格以上のものを提供してくれますから」と話すのは、スティーブ・クロプリーだ。

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かくして、シトロエンDSやフェラーリ250シリーズを抑えて選出された。今回の車両は、モーリス・ブランドで作られた初の量産仕様、ミニ・マイナー。1959年5月8日にラインオフし、広報用車両として活躍し、今は英国自動車博物館で余生を過ごしている。



1950年代代表：BMCミニ（1959〜2000年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

オリジナル状態で、アレック・イシゴニス氏のアイデアへ最も近い。彼が設計したのは、車両の面積の8割が乗員空間と荷室に充てがわれた、前輪駆動のサルーンだった。

目指されたのは、BMCの既存技術を利用し、全長約3mのボディで、大人4名と荷物で移動できるクルマ。エンジンは横置きで、ラジエーターはサイドにマウント。サスペンションには、プログレッシブ・スプリングを備えたラバーコーンが採用された。

技術とパッケージングのスイートスポット

ミニは80年も前に発売されたが、その現代性に唸らされる。車内は広く開放的で、ドアやダッシュボードには便利な収納が設けられている。848ccのAシリーズ・エンジンは、出だしから軽快にミニを走らせ、きついカーブもスルリと旋回する。

「技術とパッケージングのスイートスポット。都市部向けコンパクトカーとしての功労者といえます。利益は充分ではなくても、あらゆるものに影響を与えたと思いますよ」と話すのは、ピーター・スティーブンス氏。



1950年代代表：BMCミニ（1959〜2000年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

タニア・ブラウン氏は、モータースポーツで女性の地位を高めたことに触れる。1962年のオランダ・チューリップラリーでは、パット・モス氏がミニで初優勝したことを例にあげて。サイモン・キッドストン氏も、ラリーモンテカルロでの成功へ言及する。

スティーブンスは、機会を活かせなかった過去を振り返る。「BMCは、ミニを進化させる方法を理解できていませんでした。フィアットが、127や128で達成したようには」

1960年代代表：ポルシェ911（901／1964〜1973年）

半世紀前のポルシェには、フロントエンジンの924と928こそブランドの未来だと考える一部の経営陣がいた。しかし、アメリカのポルシェ・ファンの反応は明確に「NO」だった。新たにCEOへ就任したピーター・シュッツ氏の先見性で、911は生き残った。

スポーツカーという枠を超え、911ほど長年に渡り基本的な設計を維持し、同じ名前で作られているモデルは思い当たらない。ミニも、該当するかもしれないが。



1960年代代表：ポルシェ911（901／1964〜1973年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

「フェリー」ポルシェ氏の息子、「ブッツィ」ポルシェ氏が設計を率い、1963年に発表された911は、同社における2番目の量産モデル。356の後継として生み出されている。

従来より広い2＋2のキャビンと、1991ccの水平対向6気筒エンジンを搭載しつつ、リアエンジン・レイアウトは継承。当初の最高出力は129psと控えめだったが、1966年には162psへ強化された911 Sがリリースされている。最高出力は、220km/hに届いた。

巧妙な技術力でリアエンジンの弱点を克服

今回ご登場願った1台は、マイク・アクソン氏が所有する1965年式。初代オーナーはアメリカ人で、2020年に彼が購入後、専門家によってレストアを受けている。エンジンは2.7Lへ拡大され、最高出力は224psへ上昇しているという。

キッドストンが振り返る。「子供の頃のガレージには、911がありました。ドアハンドルの機械的な音、車内の匂い、ダッシュボードに並ぶメーター。エンジンが始動した時の興奮。忘れられません」



1960年代代表：ポルシェ911（901／1964〜1973年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

ブラウンは、最も実用的なスポーツカーだと認める。スティーブンスも同意するが、「でも、すべてが間違った位置にありますよね。巧妙な技術力で、リアエンジンという弱点を克服していますが」と続ける。

クロプリーは、1960年代の代表として迷いはない。「911の魅力は性能の高さと運転のしやすさ、レイアウトの絶妙なバランス。狭くても4人乗れて、充分にコンパクトです。ヘッドライトの位置が高く、夜も見やすい。素晴らしいデザインです」

協力：マイク・アクソン氏、ポルシェ・クラブGB

1970年代代表：フォルクスワーゲン・ゴルフ Mk1（1974〜1983年）

フォルクスワーゲン・ゴルフ Mk1が、ハッチバックを先取りしたわけではない。ルノー5やフィアット127といったコンパクトカーは、2年先に登場している。4気筒エンジンを横置きした前輪駆動も、フィアット128などで普及は進んでいた。

そもそもゴルフは、売れ行きが鈍っていた同社のビートル（タイプ1）を補完し、ライバルに対抗できるモデルとして開発された。FFハッチバックのデザインが依頼されたのは、若きジョルジェット・ジウジアーロ氏だった。



1970年代代表：フォルクスワーゲン・ゴルフ Mk1（1974〜1983年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

果たして1974年に、シャープなラインで構成され、現代的で実用性に長けたコンパクトカーは生み出された。そして目玉となる、スポーティなGTIも誕生。1.6Lのインジェクションエンジンは109psを獲得し、ホットハッチ・ブームを牽引した。

個性的なスタイリングにも僅かに手が加えられ、ベーシックなハッチバックを素材にしつつ、特別な存在感を与えることに成功。他メーカーの同調も誘うことになる。

各メーカーによって分解、検証されたゴルフ

今回の1982年式ゴルフ 1.5は、フォルクスワーゲンUKが維持する車両。2度の小変更を受けた後期型のMk1で、バンパーやダッシュボードなどが登場直後と異なる。

ゴルフの打ち合わせでフォルクスワーゲンを訪ねたジウジアーロは、128がバラされ部品が検証されていたと振り返っている。だがその後、完成度の高いゴルフは各メーカーによって分解、検証される側になったと、スティーブンスは振り返る。



1970年代代表：フォルクスワーゲン・ゴルフ Mk1（1974〜1983年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）／マックス・エドレストン（Max Edleston）

「非常にドイツ的。スタンダードを確立し、現代的なクルマを多くの人へ初体験させたモデルでした」。と話す彼に対し、ブラウンはドライバーズカーとしての魅力を称える。「すべての面で優れていて、ヴィンテージモデルのような個性もありますよね」

「ミニが創出した特徴を受け継ぎ、本当に多くの人が使いやすいクルマへ仕上がっています。シンプルさはそのまま、大きめのパッケージングで」とクロプリーがまとめた。

協力：フォルクスワーゲンUK

この続きは、自動車史100年の最強インフルエンサー（4）にて。