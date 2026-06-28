姫路市に5000人規模の新アリーナ誕生へ 音楽のこけら落とし公演はNovelbright【概要】
兵庫県姫路市に新アリーナ「大和工業アリーナ姫路」（ひめじスーパーアリーナ）が、2026年秋に開業する。
【画像】姫路でスポーツ＆音楽！ 大和工業アリーナ姫路のイメージ
大和工業アリーナ姫路は、多目的アリーナとして、メインアリーナ、サブアリーナ、プール、柔道・剣道場、弓道場、卓球場、トレーニングルームやスタジオのほか、多目的広場などを備える。
メインアリーナは観客席5000人規模。スポーツ競技の他にも、各種興行・イベントでの利用も可能。
■オープニングシリーズ
ヴィクトリーナ姫路プレシーズンマッチ
開催日：2026年9月22日（火・祝）
内容：ヴィクトリーナ姫路と、姫路市出身の眞鍋政義氏が監督を務める韓国女子プロバレーボールVリーグ所属「IBK企業銀行アルトス」によるプレシーズンマッチを開催。
■Novelbright HALL&ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜 姫路公演
開催日：2026年9月26日（土）、27日（日）
内容：姫路市出身の竹中雄大がボーカルを務めるロックバンドNovelbrightによるこけら落とし公演を開催。
■令和八年秋巡業大相撲姫路場所
開催日：2026年10月18日（日曜日）
内容：大和工業アリーナ姫路の開館を記念し、大相撲の地方巡業を開催。
【大和工業アリーナ姫路】
兵庫県姫路市の手柄山平和公園内において、2026年10月に開館する多目的アリーナ。メインアリーナ、サブアリーナ、屋内50メートル・25メートルプール、屋外附属プール、柔道・剣道場、弓道場、卓球場、トレーニングルームやスタジオの他、多目的広場（リビングサイト）等も備え、笑顔と感動が「ひと」「まち」「くらし」をつなぐ。
メインアリーナ
67メートル×40メートル、天井高約16メートル、競技可能面数: バレーボール3面。大規模大会や興行などフレキシブルな運用が可能な最先端のアリーナ。 各種公式競技に対応し、全面、2分の1、3分の1と用途に合わせて分割利用もできる。
屋内50ｍ公認プール（10レーン）
兵庫県西部唯一の屋内50メートル公認プール（国内一般プールAA）。可動床により、水深を0〜3メートルまで変更可能で、一般利用から大規模大会まで幅広く利用できる。
アクセス
JR西日本山陽本線 手柄山平和公園駅より徒歩3分。手柄山平和公園駅と連絡通路で直結。
【画像】姫路でスポーツ＆音楽！ 大和工業アリーナ姫路のイメージ
大和工業アリーナ姫路は、多目的アリーナとして、メインアリーナ、サブアリーナ、プール、柔道・剣道場、弓道場、卓球場、トレーニングルームやスタジオのほか、多目的広場などを備える。
メインアリーナは観客席5000人規模。スポーツ競技の他にも、各種興行・イベントでの利用も可能。
ヴィクトリーナ姫路プレシーズンマッチ
開催日：2026年9月22日（火・祝）
内容：ヴィクトリーナ姫路と、姫路市出身の眞鍋政義氏が監督を務める韓国女子プロバレーボールVリーグ所属「IBK企業銀行アルトス」によるプレシーズンマッチを開催。
■Novelbright HALL&ARENA TOUR 2026 〜PYRAMID〜 姫路公演
開催日：2026年9月26日（土）、27日（日）
内容：姫路市出身の竹中雄大がボーカルを務めるロックバンドNovelbrightによるこけら落とし公演を開催。
■令和八年秋巡業大相撲姫路場所
開催日：2026年10月18日（日曜日）
内容：大和工業アリーナ姫路の開館を記念し、大相撲の地方巡業を開催。
【大和工業アリーナ姫路】
兵庫県姫路市の手柄山平和公園内において、2026年10月に開館する多目的アリーナ。メインアリーナ、サブアリーナ、屋内50メートル・25メートルプール、屋外附属プール、柔道・剣道場、弓道場、卓球場、トレーニングルームやスタジオの他、多目的広場（リビングサイト）等も備え、笑顔と感動が「ひと」「まち」「くらし」をつなぐ。
メインアリーナ
67メートル×40メートル、天井高約16メートル、競技可能面数: バレーボール3面。大規模大会や興行などフレキシブルな運用が可能な最先端のアリーナ。 各種公式競技に対応し、全面、2分の1、3分の1と用途に合わせて分割利用もできる。
屋内50ｍ公認プール（10レーン）
兵庫県西部唯一の屋内50メートル公認プール（国内一般プールAA）。可動床により、水深を0〜3メートルまで変更可能で、一般利用から大規模大会まで幅広く利用できる。
アクセス
JR西日本山陽本線 手柄山平和公園駅より徒歩3分。手柄山平和公園駅と連絡通路で直結。