5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月27日、自身のオフィシャルブログを更新。第5子・夢空ちゃんの近況を報告しました。



【写真を見る】【辻希美】話題の“ベイビーもっちゅりん”に夢空（ゆめあ）ちゃんが挑戦！三男・幸空くんの妹への手作り工作におもわず「かわぇぇ♥」



辻さんは「待って また気づいたら全然blog更新して無かった しかも誕生日も過ぎ去り３９歳になってます 苦笑。」「バタバタしてますが、、、元気です」と約2週間ぶりの投稿で、19日に誕生日を迎えていたことを綴りました。



続けて「夢も1人で立てるようになりました」と夢空ちゃんが笑顔で立っている写真を投稿。







「そして今日は朝から撮影♥♥♥」と報告すると、撮影中の写真と夢空ちゃんの笑顔ショットも披露しました。







さらに「帰宅後はコアが 夢もっちゅりん♥って作ってくれた♥」と綴り、可愛らしい夢空ちゃんの写真を複数枚投稿。ミスタードーナッツで販売中の人気商品「もっちゅりん」の箱を、お兄ちゃんの三男・幸空（こあ）くんが切り抜いて手作りした、「顔はめパネル」から夢空ちゃんが顔を覗かせており、奇跡の癒しコラボが実現しました。辻さんはおもわず「かわぇぇ♥」とメロメロな様子を見せています。







最後に、「同じようなお弁当だけど 毎日頑張って作ってるょ」と、子どもたちのために作った手作り弁当の写真を披露。多忙な中でも愛情を絶やさない母親としての素顔を見せてくれました。







【担当：芸能情報ステーション】