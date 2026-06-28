“イランが停戦合意に違反”アメリカが追加攻撃　イラン革命防衛隊“停戦破るたびより強力な反撃受ける”

アメリカのトランプ大統領は、イランが停戦合意に違反したとして追加攻撃を行ったと明らかにしました。

これに対し、イラン側も周辺国を攻撃するなど攻撃の応酬が続いています。

トランプ大統領は27日、SNSでイランが停戦合意に違反したため、ミサイルやドローン貯蔵施設などを追加攻撃したと明らかにしました。

トランプ氏は「もはや理性的ではいられなくなり、作戦を軍事的に完遂せざるを得ない時が来るかもしれない。そうなれば、イランはもはや存在しないだろう！」と述べ、本格的な軍事行動の再開を警告しました。

アメリカ中央軍は、イランがパナマ船籍の石油タンカーをドローン攻撃したことが今回の追加攻撃の理由だとしています。

中央軍は、前日の26日にもホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船がイランのドローン攻撃を受けたとして、報復攻撃を行っていました。

バーレーン当局は28日、イランによる攻撃を迎撃し住宅に被害が出ましたが、死者はいないとしています。

イラン革命防衛隊は、アメリカが停戦を破るたびにより強力な反撃を受けることになると警告しています。