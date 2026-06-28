「私の自由を縛ろうとされた」41歳独身女性が物価高を理由に恋人と距離を置いた″切実な事情”
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
・居住地：東京都
・年齢：41歳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店
・年収：約200万円
・貯蓄：約10万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「恋人」だそう。
「私の自由を縛ろうとされたことで、バイトのシフトを入れられなくなり、収入が減ってしまうという状況です。あとは、光熱費や食費も切り詰めているけれど、お付き合いのために、節約がなかなかできない」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「直接的ではなく、何となく伝えていて。主に、仕事や転職活動を理由に伝えている」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「メンタル面でいろいろ迷ったり、マイナスに考えたりしていたが、少し軽くなった」
「縛り付けられることはないし、否定などされないから。そして心が救われ、精神的に自分が強くなれる部分があるので意味がある」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「お金などを重視するのではなく、内面的な部分で互いに支え、支えられる意味のある関係性が築けられたらと思う」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
「バイトのシフトを入れられなくなり…」【回答者プロフィール】
・居住地：東京都
・年齢：41歳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店
・年収：約200万円
・貯蓄：約10万円
女性が物価高によって見直した人間関係は「恋人」だそう。
「私の自由を縛ろうとされたことで、バイトのシフトを入れられなくなり、収入が減ってしまうという状況です。あとは、光熱費や食費も切り詰めているけれど、お付き合いのために、節約がなかなかできない」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「直接的ではなく、何となく伝えていて。主に、仕事や転職活動を理由に伝えている」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「メンタル面でいろいろ迷ったり、マイナスに考えたりしていたが、少し軽くなった」
「心が救われ、精神的に自分が強くなれる」そんな中、女性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは「推しのアーティスト」です。
「縛り付けられることはないし、否定などされないから。そして心が救われ、精神的に自分が強くなれる部分があるので意味がある」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「お金などを重視するのではなく、内面的な部分で互いに支え、支えられる意味のある関係性が築けられたらと思う」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)