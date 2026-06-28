3時のヒロインのかなで（34）が27日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。朝の番組での難しさを語った。

番組の企画は「女芸人哀愁川柳大会」。女性芸人が川柳で本音をぶちまける企画を行った。

かなでは「朝番組 ツッコミできず あ〜いいね」という句を詠んだ。「この時代やっぱり容姿イジりとかできないじゃないですか。トリオで朝の情報番組のロケに行かせていただいたんですね。洋服屋さんに行くロケをしたんですよ。事前にスタッフさんか『朝の番組なので、太ってるイジりとかは控えていただきたいです』って（福田）麻貴とか言われてて」とロケでの出来事を語った。

かなでは「試着するみたいなところがあって、私が唯一入る服があってそれが本当ピッチピチで。“塗ってる？”っていうぐらい」とか試着した様子を語ると、くりぃむしちゅー上田晋也（56）は「ボディーペイントかなぐらいの？」と笑った。

かなでは「試着室から出てきたんですよ。このピッチピチの私を見て、相方がつっこめないんで『あ〜いいね〜』って」と語り、共演者を笑わせた。

上田は「いいわけあるか！」とつっこんだ。「これぐらい言ってくれないとな、かなでもな」と思いやり、かなでは「やっぱ時代がそうさせているのか、女芸人は特に太ってる人とか多いので、それがやっぱりもう…今言えないじゃないですか」と語った。

かなでは「上田さんとかもすごい時代に合わせて、全然イジってくれないから」とふると、上田は「言ったってどうせ使われないし損するだけだから。言ってあげたいよ本当は」と語った。