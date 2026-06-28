医療用麻薬をずさんに管理したなどとして、東北厚生局麻薬取締部は２５日、至誠堂総合病院（山形市）と同病院の元薬局長兼管理薬剤師の男性（６６）を、麻薬及び向精神薬取締法違反（保管違反・虚偽届け出）の疑いで山形地検に書類送検したと発表した。

送検は２４日付。

同部によると、元薬局長は２０２４年１０月頃から２５年２月頃、本来は施錠した金庫に保管すべき麻薬３４点を、病院内のロッカーや机の引き出しなどに隠していた疑い。また、２３年１１月頃に、麻薬の保管記録を県に提出する際、麻薬１４点を記載せず虚偽の届け出を行った疑いが持たれている。容疑を認めている。

ずさんな管理がなされていたのは、手術の麻酔や末期がんの痛み止めに用いるモルヒネやフェンタニルなどで、いずれも使用期限切れや、患者から返却されるなどしたものだった。本来は県の担当者の立ち会いで廃棄しなければならないが、数年にわたって廃棄作業を怠っていたとされる。

その結果、金庫に収納しきれなかった分が各所に散逸。正確な在庫量を把握できなくなり、県に捏造（ねつぞう）した書類を提出したとみられるという。

２４年１０月の同部の立ち入り検査で発覚。病院内を捜索して見つけた錠剤や座薬を入荷記録と照合したところ、所在不明だった全量を確認できた。病院外への流出や不適切な使用などは確認されなかったという。

同病院によると元薬局長は不正発覚を受けて退職している。加藤正樹事務部長は読売新聞の取材に、「不正を把握することができず大変申し訳ない。院内に新たに麻薬管理委員会を発足させ、再発防止につとめていく」と語った。