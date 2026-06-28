モデルでタレントの藤田ニコル（28）が、パーソナリティーを務める27日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜午後9時）に出演。第1子出産後初のラジオ出演となった。

藤田は「皆さんお久しぶりでーす。イエーイ」とあいさつすると、「放送的には2カ月あいちゃって、お休みしたのは3カ月ぐらいなんですけど」とトーク。産休中に代打を務めた出演者に感謝しつつ「おかげさまでゆっくり休めましたし、そろそろラジオ戻ってきたいなと思ったタイミングで戻ってこれたので、本当にお待たせしました。あとありがとうございました」とお礼を述べた。

リスナーに対しては「みんな多分さ、オープニングトークいっぱいためたんだろうなみたいに思ってる方いると思うんですけど、本当に記憶がありません」と大笑い。「育児しかしていないので、記憶が本当に（ない）。同じことの繰り返しだからさ。毎日ミルクやってオムツ替えて寝かしての繰り返しの2カ月ぐらいだったから。特に何かが起きたわけじゃないんですけど、ちょっと今から思い出しながらしゃべっていこうと思います」と近況を交えて語った。

収録にもわが子と訪れていたようで「今日も一緒に来てね。さっきまでラジオブースにいたんですけど、今マネジャーさんが抱っこしてくれている状態です」と説明。「しばらくは“ニコイチ”でお仕事をしていくのかなって感じなんですけど」と子どもを伴っての仕事になると話していた。

藤田は23年に俳優稲葉友と結婚。5月1日に自身のインスタグラムで「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」などと第1子出産を発表した。