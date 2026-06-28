「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が６月２８日の福島競馬場で行われた１１ＲのラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３のプレゼンターを務めた。レース後にはスタンド前の芝コースでトークショーを行い、「佐野グレーター、いただいちゃっていいですか（笑）。推し馬探していたので、これからもメチャメチャ推していきます」と勝ち馬の名前とひっかけて、集まったファンを沸かせていた。

プレゼンターのコメントは以下の通り

「このたびはラジオＮＩＫＫＥＩ賞のプレゼンターを務められたこと、光栄に思います。サノノグレーターと田辺裕信騎手、並びに関係者の皆様、誠におめでとうございます。圧巻の走りに心打たれ、競馬というスポーツの魅力を強く感じました。今後のさらなるご活躍を楽しみにしております。

私が競馬場に訪れるのは幼少期以来で、現地での競馬観戦は初めてでしたが、ファンの皆様の大歓声と、ターフを駆け抜ける馬たちの姿は圧倒的な迫力で、時間を忘れて大満喫してしまいました。

夏競馬ではたくさんの競走馬がデビューする時期でもあると聞いております。是非皆様も競馬場へ脚を運んでいただき、“推し馬”を見つけてみてください」