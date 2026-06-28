テレビ東京、村上虹郎出演回の見送り受け対応発表 第2話を繰り上げ初回放送へ【ストレンジ】
【モデルプレス＝2026/06/28】テレビ東京系ドラマ24「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート／毎週金曜深夜24時12分〜）の公式X（旧Twitter）が、6月28日に更新された。俳優の村上虹郎（29）が書類送検されたことを受け、第2話の繰り上げ放送が発表された。
【写真】村上虹郎「親子似てる」歌手の母との2ショット
投稿では「7月3日（金）深夜24時12分から放送開始予定の『＃ストレンジ −伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−』初回放送について 当初第2話として予定しておりました『＃死びとの恋わずらい ―四つ辻の美少年―』を第1話として繰り上げて放送いたします」と説明。「なお、放送日時に変更はございません」とした。
同作はオムニバス形式で、第1話「幻痛屋敷」で主人公を務める予定だった村上。同局は6月26日に、「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」と発表していた。なお、第2話以降の放送内容については調整中としている。
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
所属事務所のディケイドは6月26日、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪していた。（modelpress編集部）
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◆テレビ東京、村上虹郎出演回の見送りで第2話繰り上げ放送
投稿では「7月3日（金）深夜24時12分から放送開始予定の『＃ストレンジ −伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−』初回放送について 当初第2話として予定しておりました『＃死びとの恋わずらい ―四つ辻の美少年―』を第1話として繰り上げて放送いたします」と説明。「なお、放送日時に変更はございません」とした。
◆村上虹郎、元交際相手に全治1ヶ月以上の怪我負わせた疑い
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
所属事務所のディケイドは6月26日、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪していた。（modelpress編集部）
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