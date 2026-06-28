TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が28日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。大先輩に教えてもらい「頭にこびりついてる」言葉について話す場面があった。

この日のメッセージテーマは「ジェネレーションギャップ」で、安住アナは「世代が違うと知らない言葉がたくさんあって、これ何回も話してますけど、私、昔の昭和のもっともっと先輩たちに“しんしんねこねこ”って言われて、全く分からなくて」と、「しんしんねこねこ」という言葉について言及。

「しんしんねこねこ知らない？」と聞かれて”「いやぁ分かりません」と答えたところ、「しんねこって言ったりするよ」と返され、さらに「どういう意味ですか？」と聞いたところ、「いちゃいちゃするっていう意味だよ」と教えてもらったという。

そして、「“あいつらしんねこだよ、しんしんねこねこだよ”って、毒蝮三太夫さんに教えてもらったんだよね。“紳ちゃん、知らないの？”なんて言われて。毒蝮三太夫さんと五月みどりさんに教えてもらった。色っぽい2人に教えてもらったから頭にこびりついてる。俺の脳内に焼き切れてるよね、しんしんねこねこってね」と明かしていた。