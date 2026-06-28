◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカー日本代表のFW・上田綺世選手が日本時間28日、ノックアウトステージ初戦のブラジル戦を前に「100パーセントの状態で試合に臨むこと。それだけを考えている」と意気込みを語りました。

上田選手は日本時間21日に行われたチュニジア戦で2ゴールを決め、勝利に貢献。1勝2分で終えたグループステージについては「負けることなく2位突破できたというのは最低限の結果を得られたと思う」と振り返りました。

さらに現在のチームの雰囲気は「良くなっている」と即答。「当たり前にモチベーションは高くなる相手ですし、僕らはチャレンジするだけ」と格上ブラジル相手に力を込めました。

2025年10月に行われたブラジルとの親善試合では3-2で劇的勝利を収めた日本。しかし上田選手は「緊張感もメンバーも何もかも違う。僕は正直全く参考にならないと思います。やってみないとわからない。一発勝負なので」と断言。相手のクオリティーの高さや身長差を踏まえた上で「そこに受け身になりすぎずに、自分たちがいいチョイスをしていけたらチャンスはおのずと来ると思う」と語りました。

最後には「ブラジルという素晴らしい相手に僕たちがどういうパフォーマンスをして、結果を残すのかというのはすごく重要な試合になる。これからの日本のサッカーに影響を与えられるようなゲームになると思う。しっかり準備をして素晴らしい結果を持ち帰りたい」と勝利を誓いました。