「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

阪神が大勝し、連敗を２で止めた。

主軸にアベック弾が出た。初回、１死一塁から森下が左翼席へ１７号２ランを放ち先制に成功した。その後逆転を許したが、１点を追う六回、佐藤輝が右翼席へ１６号同点ソロ。苦しい展開の中で試合を振り出しに戻した。

３−３で迎えた七回は、１死から代打の福島、高寺と連打でチャンスメーク。ここで、この日が誕生日の中野が右中間を破る２点適時三塁打を放ち、勝ち越し。さらに続く森下にも適時打が飛び出し一挙３点。試合を決定づけた。九回にも森下は左越えに２点二塁打、佐藤輝の適時二塁打が出るなど一挙６点を加え田。森下はこの日、３安打５打点。

先発の高橋は苦しみながらも仕事を果たした。２−１で迎えた二回は佐々木に右翼ポール直撃のソロを浴び、同点に追いつかれる。四回には石原に適時打を打たれ、逆転を許していた。それでも大崩れはしない。毎回走者を背負ったが、６回３失点。七回に味方が勝ち越したため、勝利投手の権利が舞い込んだ。これで開幕から無傷の１０連勝。球団では２リーグ制以降初の快挙で、１９４７年御園生崇男以来、７９年ぶりとなった。自身初の２桁星も達成した。

３点リードの八回には岩崎が無失点に抑え、通算１６３ホールド。藤川監督に並ぶ球団最多記録となった。