ロクデナシの新曲「ホウキボシ」が、7月12日より放送開始のTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』のエンディングテーマに起用される。

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本アニメは、『一迅社ノベルス』にて刊行中の小説と、『月刊コミックZERO-SUM』にて連載中のコミカライズを原作とする作品。アニメのために書き下ろされた本楽曲は、Eveをコンポーザーに迎え、作中に登場する朱 慧月の心情に寄り添いながら、夢を見失うことなく前へ進み続けようとする姿を描いたエモーショナルな一曲となっている。

また、本日公開された放送直前PVでは、本楽曲の音源が初公開。なお本楽曲は、7月15日に配信リリースを予定している。

・ロクデナシ コメント

エンディングテーマとして、Eveさんと「ホウキボシ」という楽曲を制作させていただきました。「朱 慧月」が抱える葛藤や心情を表現しつつ、夢を見失わず進み続けようとする姿を描いていて、このような機会をいただけたからこそ生まれた楽曲です。アニメと合わせて愛される曲になっていただけたら嬉しいです。

・Eve コメント

『ホウキボシ』という楽曲を書き下ろしさせて頂きました。にんじんさんが歌詞を深く汲み取って下さり、息遣いひとつにまで感情を乗せて歌い上げてくださいました。作品の世界観をどこまでも増幅させてくれる仕上がりです。物語に寄り添う一曲として、アニメと共にこれからよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）