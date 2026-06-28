この記事をまとめると ■オランダの自動車メーカー「スパイカー」は140年近くの歴史がある老舗だ ■「C8」と呼ばれるスーパーカーを多数手掛けておりレースでも活躍した ■V8ツインターボエンジンを搭載した最新モデルが2026年8月に発表される予定だ

スパイカーC8シリーズに新たな動きが

「Nulla tenaci invia est via（粘り強く続ければ、必ず道は開ける）」。この企業哲学をエンブレムに刻んだオランダのスパイカーの歴史は、まさにこの言葉どおりのものだったといえるのかもしれない。オランダでスパイカーが創立されたのは1880年のこと。同社がまず手がけたのは高級な馬車を生産し、それを販売することだったのだが、19世紀の末にはスパイカーは早くも自動車の世界へと進出を果たす。

その先進的な技術はすぐに大きな話題となり、1903年には世界初の直列6気筒エンジンを搭載し、かつ駆動方式に4WDを採用したグランプリレーサーを発表。それは1907年にパリ、北京間の1万5000kmで競われた過酷なレースを2位で完走するという結果を残している。

第一次世界大戦中には、航空機のエンジンや戦闘機の生産に従事したスパイカーだったが、終戦後には再び彼らは自動車の生産に回帰。だがおもに財政上の問題から、その活動は1925年をもって終了。スパイカーは、かつてオランダに存在した自動車、そして航空機メーカーとして語られるのみとなってしまったのだ。

そのスパイカーが、ヴィクター・ミュラーとマーテン・デ・ブルインによって再建されたのは1999年のことだった。実際には1997年にはそのプロジェクトは立ち上がり、2000年に正式に復活が発表された新生スパイカーからは、2001年には早くもニューモデルの「C8」が登場。最初に発表されたのはオープン仕様の「C8スパイダー」だったが、それからすぐにガラスルーフを備えるクーペ仕様の「C8ラヴィオレット」も追加されている。

ミッドに搭載されるエンジンには、400馬力の最高出力を発揮するアウディ製の4.2リッターV型8気筒が選択されたが、C8スパイダーにはさらに高性能なツインターボ仕様の「T」ものちにラインアップされている。ル・マン24時間レースへの参戦を目的としたマーダー・BMW製の4リッターV型8気筒エンジンを搭載するレーシングモデルの「C8 ダブル 12」や、そのロードバージョンとして製作された「C8 ダブル 12S」なども、新生スパイカーが生み出した代表的な作品だ。

10年でプラス300馬力の力を得た純ガソリンモデル

最新のエンジニアリングとともに、エクステリアとインテリアではクラシカルな雰囲気を演出したC8シリーズは、その後2009年には後継車の「C8エルロン」シリーズに、また2016年にはここで紹介する「C8プレリエーター」シリーズに進化を遂げることになるが、その一方でスパイカーの経営は深刻な状況に追い込まれていた。2006年にミッドランド・F1チームを買収、さらに2010年にGMからサーブを買収するといった、いささか大胆なビジネス戦略の失敗もあり、スパイカーは2014年に破産。2015年には一度はその活動を再開したものの、2021年には再び破産宣告を受けている。

だが最初に触れたスパイカーの企業哲学、「粘り強く続ければ、必ず道は開ける」という言葉は間違いではなかった。2022年になるとスパイカーはロシアの投資家からの支援を受け、再び自動車生産を開始することを発表。その復帰作となるのは、今年8月14日にアメリカのカリフォルニア州モントレー近郊のカーメルにある、高級ゴルフリゾート、クエイル・ロッジを舞台に開催される、「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」でワールドプレミアを予定する、新型「C8プレリエーター」だ。

それが2016年に発表されたモデルの進化型であるのか、あるいは完全な新設計モデルであるのかは、現在の段階ではその詳細はわかっていないが、いずれにしてもこのニューモデルによって、スパイカーはスーパースポーツの世界に復活を遂げることになるのは間違いない。

新型C8プレリエーターには、800馬力の最高出力を発揮するV型8気筒ツインターボエンジンが搭載される予定だという。参考までに2016年に発表されたC8プレリエーターには、スーパーチャージャー付きのアウディ製4.2リッターV型8気筒エンジンが518馬力の最高出力で搭載されていたから、そのスペックの差にはやはり10年という時間の流れを感じずにはいられない。またやはり新生スパイカーを率いるミュラー氏によれば、この新型C8プレリエーターではハイブリッド化などの電動化は行われないという。

高性能なV型8気筒ツインターボエンジンとRWDの駆動方式。それは現在においては反抗的ともいえる姿勢なのかもしれないが、アナログなクルマ作りを信仰するスパイカーのファンにとっては、これはひとつの理想像でもある。最高速で350km/hを可能にするという新型C8プレリエーター。そのデビューには大いに注目したい。