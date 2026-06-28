TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期2クールの放送が決定した。2026年10月より、毎週日曜午後5時からMBS/TBS系全国28局ネットにて放送される。あわせて、YouTube「NBCUniversal Anime/Music」では、第2期2クールの特報映像が公開された。

権平ひつじ原作『夜桜さんちの大作戦』(集英社ジャンプコミックス刊)は、家族を事故で亡くし心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽が歴史あるスパイ一家・夜桜家で波乱の日常を送る、愛と笑いのスパイ家族コメディ作品。2019年8月より週刊少年ジャンプにて連載がスタートし、コミック累計発行部数は360万部を突破！約5年半の連載を経て昨年1月に堂々の最終回を迎え、コミック累計発行部数は360万部を突破した。

第2期1クールのクライマックスでは、六美たちの父・夜桜百の行動の真意がついに明らかとなった。歪んだ愛情によって家族を壊していく百＿＿。その存在は、やがてスパイ協会にまで脅威を及ぼしていく。

そして、ついに金級スパイたちも登場。百によって翻弄される兄妹の運命は、どこへ向かうのか＿＿。

声の出演

朝野太陽 ：川島零士

夜桜六美 ：本渡 楓

夜桜凶一郎 ：小西克幸

夜桜二刃 ：鬼頭明里

夜桜辛三 ：興津和幸

夜桜四怨 ：悠木 碧

夜桜嫌五 ：松岡禎丞

夜桜七悪 ：内山夕実

ゴリアテ ：松岡禎丞