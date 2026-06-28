Snow Manの深澤辰哉が、7月3日放送のTBS系『口を揃えたフシギな話』（午後9時15分）で、かねて希望していた座敷わらしの調査ロケに挑戦する。宮城県にある「座敷わらしに会える」とされる蔵を訪れ、酒井貴士（ザ・マミィ）とともに検証を行う中で、思わず絶叫する場面や、ロケ続行も危ぶまれる事態に見舞われるという。

前回出演時に希望していたロケが実現した今回。収録後には「フシギな現象が起こりすぎて怖い」と振り返っており、念願だった座敷わらし調査で何が起きたのか、放送への期待が高まる。

相葉「座敷わらしもロマンがあっていい」

番組ではこのほか、千葉県で見つかった正体不明の漂流物の正体や、新宿・歌舞伎町で語られる“パラレルワールド”の謎、「とける墓石」「首なし地蔵」「人形が増え続ける寺」など、全国各地に伝わる不思議な話も徹底調査。

MCを務める相葉雅紀は、「パラレルワールドも座敷わらしもロマンがあって良いなと思いました。後輩たちが楽しそうに調査してくれているのがすごく伝わりました」と見どころを語った。

深澤が「怖い」と振り返るほどの現象とは何だったのか！？念願だった座敷わらし調査の一部始終は、7月3日（金）午後9時15分放送。