巨人・橋上秀樹監督代行が試合前に取材に応じ、前日２７日のファーム・リーグ阪神戦（ＳＧＬ）でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグからの加入後初実戦となった小笠原慎之介投手について言及した。

小笠原は４―０の６回から２番手で登板。先頭の代打・佐野への四球をきっかけに２死二塁を招くと、ディベイニーに中前適時打を許した。７回は先頭から連打で無死一、二塁を招いたが、代打・井坪を右飛に抑えると、谷端、佐野を連続三振に斬った。８回は１死から嶋村に四球を与えたが、ディベイニーを直球で三ゴロ併殺に仕留め、３回３安打１失点で降板していた。

映像を通して投球を確認した橋上監督代行は「内容的にはまだまだ別として、コンディション的にはしっかりゲームに入っていけるようなコンディションは整いつつあるなのかなと感じました。とにかく元気に腕を振って、そこそこ球威も球速も出ていましたから。ちょっと安心かなっていう感じはしましたね。ひと安心はしました」と、うなずく。今後については「細かいことに関しては、本人の感覚も含めて、回復具合も含めて話をしながら進めていければいいなというふうに思っています」と語った。